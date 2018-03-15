Кейт Бланшетт решилась на особую процедуру 

«Это эффективная процедура, но название она получила действительно забавное. Бедная Кейт, даже не знаю, как она с этим справилась», — пошутила косметолог.

Как позже пояснила журналистам сама Джорджия Луиза, при процедуре используется препарат со стволовыми клетками из крайней плоти маленьких мальчиков из Кореи. Препарат стимулирует выработку коллагена в коже, и многие клиентки Луизы действительно называют процедуру penis facial.