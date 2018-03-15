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Кейт Бланшетт решилась на особую процедуру
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Кейт Бланшетт решилась на особую процедуру 

Клео.Ру 15 марта 2018
Фото: Клео.Ру
Кейт Бланшетт начинает промоушен своего нового фильма «Восемь подруг Оушена» и уже удивила публику. В новом интервью актриса рассказала об особой процедуре ухода за кожей лица, которая недавно стала популярной в Нью-Йорке. Процедура называется penis facial — но это не совсем то, о чем вы подумали.
Как рассказала Кейт, она отправилась к одному из специалистов по уходу в компании Сандры Буллок (Sandra Bullock) во время съемок. «Мы с Сэнди увидели этого специалиста, Джорджию Луизу, в Нью-Йорке, и она провела нам процедуру, которую мы назвали penis facial».
«Я точно не знаю, что это такое. Но возможно потому, что это пахнет словно сперма, а может, потому, что там есть какой-то фермент, Сэнди называет процедуру penis facial», — пояснила звезда.
Как позже пояснила журналистам сама Джорджия Луиза, при процедуре используется препарат со стволовыми клетками из крайней плоти маленьких мальчиков из Кореи. Препарат стимулирует выработку коллагена в коже, и многие клиентки Луизы действительно называют процедуру penis facial.
«Это эффективная процедура, но название она получила действительно забавное. Бедная Кейт, даже не знаю, как она с этим справилась», — пошутила косметолог.
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