Дмитрий Борисов поразил сеть нежным фото с моделью 

Ведущий Дмитрий Борисов обычно скрывает свою личную жизнь. Поэтому нежная фотография с моделью в его инстаграме вызвала бешеный интерес у поклонников.
Ведущий "Пусть говорят" опубликовал на своей страничке в инстаграме милую фотографию с тесно прижавшейся привлекательной незнакомкой. "Обед! Уже почти. Едыыы!.. " — так прокомментировал Борисов снимок.
@ddborisov
Любопытные подписчики немедленно поинтересовались личностью девушки и высказали предположения о характере их отношений. Также поклонники прокомментировали внешность незнакомки и отметили ее сходство с голливудской актрисой Умой Турман.
"Красавчик, ммммм…)"
"Невеста?"
"Похожа на Уму Турман!"
"Первым делом подумала -какая умница Ума!"
"Я тоже подумала, когда успел с Умой сфоткаться?"
"Красивые! Согласна на Уму девушка похожа. "
"Дмитрий, Вы очень воспитанный, интелегентный, сдержанный. Уважаю Вас и всегда с удовольствием слушаю и смотрю Вас по тв. И…, Пара вы отличная!"
"Очень приятная пара"
Впрочем, комментаторы вычислили имя девушки. Это белорусская модель Ольга Шерер, которая постоянно проживает в Милане и воспитывает сына от Маурицио Габбаны, популярного фотографа.