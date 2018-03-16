Дмитрий Борисов поразил сеть нежным фото с моделью

Ведущий Дмитрий Борисов обычно скрывает свою личную жизнь. Поэтому нежная фотография с моделью в его инстаграме вызвала бешеный интерес у поклонников.

Ведущий "Пусть говорят" опубликовал на своей страничке в инстаграме милую фотографию с тесно прижавшейся привлекательной незнакомкой. "Обед! Уже почти. Едыыы!.. " — так прокомментировал Борисов снимок.

@ddborisov

Любопытные подписчики немедленно поинтересовались личностью девушки и высказали предположения о характере их отношений. Также поклонники прокомментировали внешность незнакомки и отметили ее сходство с голливудской актрисой Умой Турман

"Красавчик, ммммм…)" "Невеста?" "Похожа на Уму Турман!" "Первым делом подумала -какая умница Ума!" "Я тоже подумала, когда успел с Умой сфоткаться?" "Красивые! Согласна на Уму девушка похожа. " "Дмитрий, Вы очень воспитанный, интелегентный, сдержанный. Уважаю Вас и всегда с удовольствием слушаю и смотрю Вас по тв. И…, Пара вы отличная!" "Очень приятная пара"