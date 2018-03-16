Нелли Ермолаева показала фото из постели

Экс-участницу "Дома-2" Нелли Ермолаева раскритиковали за выложенное в инстаграм откровенное фото. Подписчики заметили, что женщина, ставшая матерью не должна выкладывать в сеть такие откровенные фотографии.

@ermolaevanelly

Ермолаева решила поделиться с поклонниками радостью: муж устроил ей спонтанный отпуск на острове.

"Все таки спонтанность в нашей семье не угасла💡💡Я думала, что с появлением ребёнка.. мы теперь будем планировать все события и поездки на год вперёд … Ааааа, как я рада 😀 что муж взял и увёз меня вчера на остров 🌴на маленький островок 🏝 Проснуться утром и увидеть эту Красоту😍😍😍 спонтанность -спонтаннаяяяяяяя)"

Но постельное фото в гостиничном номере возмутило поклонников, которые обрушились на нее с гневной критикой. Они подчеркнули, что женщина, недавно ставшая матерью, должна быть сдержаннее и скромнее, а такие интимные фото предназначены для личного архива.