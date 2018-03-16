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Нелли Ермолаева показала фото из постели
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Нелли Ермолаева показала фото из постели 

Рамблер 16 марта 2018
Фото: @ermolaevanelly
Экс-участницу "Дома-2" Нелли Ермолаева раскритиковали за выложенное в инстаграм откровенное фото. Подписчики заметили, что женщина, ставшая матерью не должна выкладывать в сеть такие откровенные фотографии.
@ermolaevanelly
Ермолаева решила поделиться с поклонниками радостью: муж устроил ей спонтанный отпуск на острове.
"Все таки спонтанность в нашей семье не угасла💡💡Я думала, что с появлением ребёнка.. мы теперь будем планировать все события и поездки на год вперёд … Ааааа, как я рада 😀 что муж взял и увёз меня вчера на остров 🌴на маленький островок 🏝 Проснуться утром и увидеть эту Красоту😍😍😍 спонтанность -спонтаннаяяяяяяя)"
Но постельное фото в гостиничном номере возмутило поклонников, которые обрушились на нее с гневной критикой. Они подчеркнули, что женщина, недавно ставшая матерью, должна быть сдержаннее и скромнее, а такие интимные фото предназначены для личного архива.
"Слово спонтанность ушло нашей жизни после второго ребенка.с одним еще можно куда-то выехать.но двое это кошмар.пока оденешь, разденешь двоих, накормишь помоешь, то можно уже и назад ехать.вообще, счастье любит тишину, тем более зачем все время его выставлять. Мы, россияне, и так знаем, что вы жируете у себя в Москве или Маями или где там еще.на здоровье Отдыхайте. "
"Интересно как все успевают и работать и с ребенком ночами не спать готовка уборка стирка и отдыхать на островах, научите?"
"Вот и плохо. Если уж родили, надо понимать, что на какое-то время ваш привычный жизненный уклад, а вернее его отсутствие, нужно поменять. Дети -это ответственность. "
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