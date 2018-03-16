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«Просто копия!»: Хилькевич перепутали с Брежневой
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«Просто копия»: Хилькевич перепутали с Брежневой 

Рамблер 16 марта 2018
Фото: @annakhilkevich
Анна Хилькевич не боится менять имидж и представать в новых образах. Однако нынешний эксперимент с укладкой и макияжем подчеркнул удивительное сходство актрисы с певицей Верой Брежневой.
Стоило Анне в новой фотосессии выпрямить свои волосы и убрать неизменную улыбку, как ее тут же перепутали с певицей Верой Брежневой.
@annakhilkevich
Впрочем, девушки изначально принадлежат к одному типажу, обе — светловолосые красотки с пухлыми губами и большими голубыми глазами.
Однако, как отметили подписчики, стремление нынешних звездных красавиц постоянно подгонять себя под современные стандарты красоты, неумолимо обезличивает их и делает всех копиями друг друга.
"Я подумала, что это Вера Брежнева"
"Копия Брежневой"
"На Веру Брежневу тут похожа!"
"Анна, последнее время на ваших фото, на мой взгляд, вы безумно похожи на Веру Брежневу!"
"Сначала подумала, что это Брежнева"
"Я тоже подметила, что на Брежневу очень похожа так. Они там все на одно лицо"
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