«Просто копия»: Хилькевич перепутали с Брежневой

Анна Хилькевич не боится менять имидж и представать в новых образах. Однако нынешний эксперимент с укладкой и макияжем подчеркнул удивительное сходство актрисы с певицей Верой Брежневой.

Стоило Анне в новой фотосессии выпрямить свои волосы и убрать неизменную улыбку, как ее тут же перепутали с певицей Верой Брежневой.

@annakhilkevich

Впрочем, девушки изначально принадлежат к одному типажу, обе — светловолосые красотки с пухлыми губами и большими голубыми глазами.

Однако, как отметили подписчики, стремление нынешних звездных красавиц постоянно подгонять себя под современные стандарты красоты, неумолимо обезличивает их и делает всех копиями друг друга.