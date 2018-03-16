СМИ: Бузова нашла своего Кена?

СМИ будоражат слухи о романе скандальной звезды "Дома-2" Ольги Бузовой и "живого Кена" Родриго Алвеса

В Москву приехал манекенщик Родриго Алвес, прославившийся тем, что с помощью пластических операций превратил себя в копию бойфренда куклы Барби.

Манекенщик приехал, чтобы принять участие в Московской неделе моды, но хештеги #dom2 и #tnt в его инстаграме вызвали сплетни в СМИ о возможных романтических отношениях с Ольгой Бузовой. Их вероятный роман считают истинной причиной приезда "живого Кена" в Москву.

@rodrigoalvesuk