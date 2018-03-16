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СМИ: Бузова нашла своего Кена?
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СМИ: Бузова нашла своего Кена? 

Рамблер 16 марта 2018
Фото: @buzova86
СМИ будоражат слухи о романе скандальной звезды "Дома-2" Ольги Бузовой и "живого Кена" Родриго Алвеса.
В Москву приехал манекенщик Родриго Алвес, прославившийся тем, что с помощью пластических операций превратил себя в копию бойфренда куклы Барби.
Манекенщик приехал, чтобы принять участие в Московской неделе моды, но хештеги #dom2 и #tnt в его инстаграме вызвали сплетни в СМИ о возможных романтических отношениях с Ольгой Бузовой. Их вероятный роман считают истинной причиной приезда "живого Кена" в Москву.
@rodrigoalvesuk
Скорее всего, манекенщик примет участие в эфире телешоу, но совсем считать слухи беспочвенными нельзя: Ольга любит эпатировать публику, а кроме того, она совершенно свободна после расставания с футболистом Дмитрием Тарасовым.
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