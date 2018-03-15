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Бондарчук продемонстрировала девичье тело в 49 лет
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Бондарчук продемонстрировала девичье тело в 49 лет 

Рамблер 15 марта 2018
Фото: @a030aa
Светлана Бондарчук, бывшая жена знаменитого режиссера Федора Бондарчука, опубликовала новую фотографию в своем инстаграм-аккаунте. Снимки звезды всегда обсуждаемы и собирают кучу "лайков" в соцсетях. На этот раз светская львица похвасталась своей фигурой. Многие подписчики Светланы отметили, что в свои 49 лет она выглядит, как молодая девушка. Некоторые фанаты не смогли сдержать молчаливого восторга и решили выразить свои бурные эмоции (орфография и пунктуация авторов сохранены):
"Роскошная женщина! Такая изумительная порода!Столько времени наблюдаю, один нескончаемый восторг! Вы пример настоящей красоты. Уже все так устали от уродливых, одинаковых, переделанных "женщин". Вы -красавица!"
А кое-кто даже отметил, что именно после расставания с режиссером Светлана стала выглядеть лучше:
"Развод пошёл Вам на пользу. Раньше красотка была, а сейчас вообще огонь. "
Фотография в бассейне — не первый снимок, на котором Светлана Бондарчук предстала перед своими подписчиками в купальнике. Ее фотография из отпуска также демонстрирует точеную фигуру 49-летней светской львицы:
@a030aa
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