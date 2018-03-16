Послушав песни Фриске, фанатка увидела Жанну 

В этом году исполнится три года, как ушла из жизни певица Жанна Фриске. Но поклонники ее творчества продолжают грустить по слишком рано покинувшей этот мир исполнительнице. При первой же возможности они признаются Жанне в любви. приносят соболезнования родственникам и пишут о том, что Шепелев был ее недостоин.
К счастью для фанатов, Наталья Фриске не устает напоминать им о сестре. регулярно выкладывая в свой микроблог снимки с сестрой. В этот раз она выложила очередное совместное фото с певицей. И внезапно одна из поклонниц Жанны увидела в этом знак. Она тут же написала:
«Минут 10 назад как раз слушала песни Жанны😢и тут фото ((»
Впрочем, не все так близко к сердцу восприняли снимок. Тем не менее одна из подписчиц Натальи призналась, что хоть и не была поклонницей творчества ее сестры, но кончину Жанны восприняла как «личную трагедию».