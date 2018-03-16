Послушав песни Фриске, фанатка увидела Жанну

В этом году исполнится три года, как ушла из жизни певица Жанна Фриске . Но поклонники ее творчества продолжают грустить по слишком рано покинувшей этот мир исполнительнице. При первой же возможности они признаются Жанне в любви. приносят соболезнования родственникам и пишут о том, что Шепелев был ее недостоин.

К счастью для фанатов, Наталья Фриске не устает напоминать им о сестре. регулярно выкладывая в свой микроблог снимки с сестрой. В этот раз она выложила очередное совместное фото с певицей. И внезапно одна из поклонниц Жанны увидела в этом знак. Она тут же написала:

«Минут 10 назад как раз слушала песни Жанны😢и тут фото ((»

Впрочем, не все так близко к сердцу восприняли снимок. Тем не менее одна из подписчиц Натальи призналась, что хоть и не была поклонницей творчества ее сестры, но кончину Жанны восприняла как «личную трагедию».