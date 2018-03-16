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У Бородиной спросили, что у нее под глазом
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У Бородиной спросили, что у нее под глазом 

Рамблер 16 марта 2018
Фото: @borodylia
Обычно Ксения Бородина радует поклонников идеальными образами. Иногда, стремясь к совершенству, она даже перебарщивает с ретушью, например, чрезмерно удлиняет ноги или же делает руки чрезмерно худыми.
Но в этот раз девушка решила продемонстрировать, что и она не всегда бывает на высоте. Ксения выложила в микроблог снимок, на котором у нее проблемы с макияжем глаз. В оправдание себе Бородина написала, что идеальный макияж — знак того, что в этот день не произойдет ничего важного.
Подписчики тут же поддержали ведущую, забросав аналогичными приметами, вроде той, что выйти из дома ненакрашенной — к встрече с бывшим.
Ну а один из фанатов неожиданно не удержался и написал Бородиной длинное послание, в котором спросил, что у нее под глазом. Оказывается, он мечтал это выяснить последние десять лет, но все это время боялся спросить.
И вот наконец он получил ответ, правда, не от самой Ксении Бородиной, а от ее подписчиц: это простая родинка. На снимке же, очевидно, часть теней попала на эту самую родинку и тем самым подчеркнула особенность.
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