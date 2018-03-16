У Бородиной спросили, что у нее под глазом

Обычно Ксения Бородина радует поклонников идеальными образами. Иногда, стремясь к совершенству, она даже перебарщивает с ретушью, например, чрезмерно удлиняет ноги или же делает руки чрезмерно худыми.

Но в этот раз девушка решила продемонстрировать, что и она не всегда бывает на высоте. Ксения выложила в микроблог снимок, на котором у нее проблемы с макияжем глаз. В оправдание себе Бородина написала, что идеальный макияж — знак того, что в этот день не произойдет ничего важного.

Подписчики тут же поддержали ведущую, забросав аналогичными приметами, вроде той, что выйти из дома ненакрашенной — к встрече с бывшим.

Ну а один из фанатов неожиданно не удержался и написал Бородиной длинное послание, в котором спросил, что у нее под глазом. Оказывается, он мечтал это выяснить последние десять лет, но все это время боялся спросить.

И вот наконец он получил ответ, правда, не от самой Ксении Бородиной, а от ее подписчиц: это простая родинка. На снимке же, очевидно, часть теней попала на эту самую родинку и тем самым подчеркнула особенность.