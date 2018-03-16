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Гагарина ужаснула и разочаровала поклонников
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Гагарина ужаснула и разочаровала поклонников 

Рамблер 16 марта 2018
Полине Гагариной повезло, ведь ее муж фотограф, а значит, в его объективе она всегда может быть красивой. И пара, разумеется, этим пользуется: Полина и Дмитрий Исхаков постоянно экспериментируют с образами.
Но иногда желание Исхакова покрасивее заснять жену приводит к неожиданным результатам. Так, недавно на съемках в Португалии Гагарина чуть не погибла, когда ее захлестнула волна океана. Благо, у Дмитрия хватило сил вытянуть возлюбленную из пучины.
А теперь певица выложила в микроблог фото, на котором ее лицо скрывает материал, очень смахивающий на пакет.
Гагарина предложила оценить задумку, и фолловеры ее не оценили. Среди оставленных комментариев много такого плана:
«Ужасное фото».
«Полина, вы меня разочаровали!»
«Конечно, надоумьте детей пакеты на голову надевать, сумасшедшие!»
«Жутковато…напомнило Лору Палмер из сериала "Твин Пикс"…»
«Я больше не буду слушать Гагарину!»
«Первое что на ум приходит… Полиэтилен, удушье, смерть… Жесть короче»
«Смахивает на труп в пакете».
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