Гагарина ужаснула и разочаровала поклонников

Полине Гагариной повезло, ведь ее муж фотограф, а значит, в его объективе она всегда может быть красивой. И пара, разумеется, этим пользуется: Полина и Дмитрий Исхаков постоянно экспериментируют с образами.

Но иногда желание Исхакова покрасивее заснять жену приводит к неожиданным результатам. Так, недавно на съемках в Португалии Гагарина чуть не погибла, когда ее захлестнула волна океана. Благо, у Дмитрия хватило сил вытянуть возлюбленную из пучины.

А теперь певица выложила в микроблог фото, на котором ее лицо скрывает материал, очень смахивающий на пакет.

Гагарина предложила оценить задумку, и фолловеры ее не оценили. Среди оставленных комментариев много такого плана: