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Как сложилась жизнь трансгендера после сериала
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Как сложилась жизнь трансгендера после сериала 

WMJ.ru 16 марта 2018
Фото: WMJ.ru
Еще в 11 лет Лаверна поняла: она не хочет жить в мужском теле. Уже тогда у мальчика была потребность наряжаться и краситься, тем самым вызывая непонимание и провоцируя конфликты с окружающими. Если тебе интересно, как бы выглядела Лаверна сейчас, взгляни на ее брата-близнеца.
Лаверна сделала ни одну операцию по смене пола, но в своих интервью предпочитает не затрагивать эту тему. С большим удовольствием она рассказывает о своей актерской и правозащитной деятельности. Кроме того, своим примером молодой трансгендер вдохновляет людей по всему миру не бояться принимать себя такими, какими они чувствуют и идти против общества.
В 2013 году Лаверна получила главную роль в сериале «Оранжевый — хит сезона», который в миг сделал ее популярной. Она стала первым трансгендером, номинированным на «Эмми». А также чуть позже Кокс разместили на обложке Time.
Сейчас в фильмографии Лаверны более 20 работ. «Оранжевый — хит сезона» еще идет на экранах, а актрису уже пригласили в несколько новых работ. Одна из самых ярких ролей — в сериале «Сомнение». Лаверна продолжает и сейчас бороться за права трансгендеров и женщин. К слову, Лаверна является пока единственной транссексуальной актрисой, чья восковая фигура стоит в музее Мадам Тюссо. Кстати, актриса стала одной из героинь видео Джона Леджента. В ролике снялись женщины разного возраста и национальностей. К сожалению, о личной жизни актрисы поклонникам ничего неизвестно. Лаверна предпочитает скрывать от публики все подробности.
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