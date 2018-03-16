Ещё
Роберт Паттинсон нашел новую девушку
Далее:
Читайте также:
Ещё

Роберт Паттинсон нашел новую девушку 

Popcake.tv 16 марта 2018
Фото: Popcake.tv
В Голливуде, похоже, появилась новая парочка — Роберт Паттинсон и Мейбл, 22-летняя певица, которая только начинает покорять музыкальные вершины.
Хочется спросить, а как же Кристен Стёарт? Бывших возлюбленных недавно застукали в баре, они мило болтали, смеялись — всё, как в старые времена. Но пока фанаты радовались их воссоединению, Паттинсон уже проводил время с Мейбл сначала на Лондонской неделе моды, а потом на вечеринках.
«Там и зародились их отношения» — сообщает источник.
Более того, по слухам, возлюбленные, которые ещё тогда просто дружили, буквально не отходили друг от друга.
Напомним, девушками Паттинсона называли себя, конечно, Кристен Стёарт, Кети Пэрри и певица Твигс, роман с которой у актёра длился три года. Надеемся, что хоть в этот раз дело уже точно дойдёт до свадьбы.
Popcake.tv: последние новости
Фанаты Кендал Дженнер сомневаются в её ориентации Опубликован рейтинг самых шокирующих нарядов Мадонны за последние десять лет Мальбек и Сюзанна влюблены и встречаются?
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Покупки из онлайн-магазинов: ожидание и реальность14
Пугачева произвела фурор на показе Гуляева22
Модель бросила диеты и полюбила свое пышное тело75
Модель с монобровью считает ее своей изюминкой18
У Валерии и Пригожина появилась малышка Лизи6
Видео
00:34
Укладка на каждый день за 5 минут
Красота
01:00
Успеть за 45 секунд: смоки-айс
Красота
00:49
Стробинг — новый тренд в макияже
Красота
02:28
Горячая и 60-летняя Шэрон Стоун
Звёзды
00:56
Сати Казанова рассказала о разрыве с возлюбленным
Звёзды
03:19
Утренняя 15-минутная зарядка: комплекс упражнений
Здоровье
00:49
Иглесиас признался в любви Курниковой и детям
Звёзды
00:59
Волочковой советуют нанять стилиста и носить белье
Звёзды
02:20
Акиньшина родила троих и поразила фото в бикини
Звёзды
04:44
Трагическая история любви Табакова и Зудиной
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение