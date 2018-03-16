Роберт Паттинсон нашел новую девушку 

В Голливуде, похоже, появилась новая парочка — Роберт Паттинсон и Мейбл, 22-летняя певица, которая только начинает покорять музыкальные вершины.
Хочется спросить, а как же Кристен Стёарт? Бывших возлюбленных недавно застукали в баре, они мило болтали, смеялись — всё, как в старые времена. Но пока фанаты радовались их воссоединению, Паттинсон уже проводил время с Мейбл сначала на Лондонской неделе моды, а потом на вечеринках.
«Там и зародились их отношения» — сообщает источник.
Более того, по слухам, возлюбленные, которые ещё тогда просто дружили, буквально не отходили друг от друга.
Напомним, девушками Паттинсона называли себя, конечно, Кристен Стёарт, Кети Пэрри и певица Твигс, роман с которой у актёра длился три года. Надеемся, что хоть в этот раз дело уже точно дойдёт до свадьбы.