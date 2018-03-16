Ещё
Билан показал, как сексуально принимает ванну
Далее:
Читайте также:
Ещё

Билан показал, как сексуально принимает ванну 

Рамблер 16 марта 2018
Дима Билан в последнее время не скупится делиться с поклонниками информацией, как проходят его дни. Например, рассказал опечалившую фанатов историю, что под угрозой его новый клип, в который Дима вложил всю душу. Что-то случилось с отснятым материалом, но певец надеется, что вселенная ему поможет — и данные удастся восстановить.
Теперь же Билан восхитил девушек, подписавшихся на его микроблог, видео со своей новой фотосессии. Среди многочисленных мест, в которых проходила съемка, ванная комната — в ней певец продемонстрировал свое мускулистое тело и способность сексуально двигаться.
Реакция фанаток не заставила себя ждать: они уверены, что Билан — самый лучший мужчина на свете, и требуют больше снимков интимного процесса.
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Покупки из онлайн-магазинов: ожидание и реальность12
Пугачева произвела фурор на показе Гуляева22
Модель бросила диеты и полюбила свое пышное тело75
Модель с монобровью считает ее своей изюминкой18
У Валерии и Пригожина появилась малышка Лизи6
Видео
00:34
Укладка на каждый день за 5 минут
Красота
01:00
Успеть за 45 секунд: смоки-айс
Красота
00:49
Стробинг — новый тренд в макияже
Красота
02:28
Горячая и 60-летняя Шэрон Стоун
Звёзды
00:56
Сати Казанова рассказала о разрыве с возлюбленным
Звёзды
03:19
Утренняя 15-минутная зарядка: комплекс упражнений
Здоровье
00:49
Иглесиас признался в любви Курниковой и детям
Звёзды
00:59
Волочковой советуют нанять стилиста и носить белье
Звёзды
02:20
Акиньшина родила троих и поразила фото в бикини
Звёзды
04:44
Трагическая история любви Табакова и Зудиной
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение