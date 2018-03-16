Билан показал, как сексуально принимает ванну

Дима Билан в последнее время не скупится делиться с поклонниками информацией, как проходят его дни. Например, рассказал опечалившую фанатов историю, что под угрозой его новый клип, в который Дима вложил всю душу. Что-то случилось с отснятым материалом, но певец надеется, что вселенная ему поможет — и данные удастся восстановить.

Теперь же Билан восхитил девушек, подписавшихся на его микроблог, видео со своей новой фотосессии. Среди многочисленных мест, в которых проходила съемка, ванная комната — в ней певец продемонстрировал свое мускулистое тело и способность сексуально двигаться.

Реакция фанаток не заставила себя ждать: они уверены, что Билан — самый лучший мужчина на свете, и требуют больше снимков интимного процесса.