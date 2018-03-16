У Брэда Питта роман с Дэми Мур

В западных СМИ появилась информация о новом романе Брэда Питта . По сведениям инсайдеров, новой любовью актера стала Дэми Мур.

Слухи об отношениях голливудских звезд начали появляться в Сети еще минувшим летом. Актер после развода с Анджелиной Джоли пребывал в мрачном расположении духа и искал, чем можно себя занять и поднять настроение. Дэми Мур, которая, как утверждают близкие друзья актрисы, давно была влюблена в Питта, с готовностью поддержала коллегу. Она призвала его вести здоровый образ жизни и пригласила ходить с ней на йогу.

По всей видимости, поддержка принесла свои плоды: пару все чаще стали видеть вместе. Теперь же, как сообщает Vistanews, Питт и Мур перестали скрывать свои чувства: они проводят много времени вдвоем и начали вместе появляться на светских мероприятиях.