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Фанаты обнаружили у Шишковой лысину
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Фанаты обнаружили у Шишковой лысину 

Рамблер 16 марта 2018
Фото: @missalena.92
У бывшей подружки Тимати, родившей ему дочь, два лагеря подписчиков: одни восхищаются ее красотой, другие — ругают за излишнюю любовь к пластическим операциям. Так, на личной страничке Алены нередко можно встретить комментарии вроде «сделанный нос поплыл».
А теперь у подписчиков вызвала вопросы шевелюра Шишковой. Они уже давно рекомендовали ей так сильно не осветлять волосы, объясняя, что это их сожжет, и потом локоны будет сложно привести в надлежащий вид. Но девушка эти комментарии игнорировала.
Новый же снимок Алены заставил подписчиков гадать: на волосы их любимицы неудачно упал свет или же то, о чем они предупреждали, свершилось — и девушка начала лысеть?

Сама не знаю, чего такая довольная))😁

Публикация от  Alena Shishkova (@missalena.92)

Злопыхатели, разумеется, придерживаются первой точки зрения, сторонники Шишковой надеются на вариант со светом. Комментарии выглядят так:
«Это простите, лысина?! Или так свет падает?»
«Какая-то полулысая».
«Волос на голове тоже не осталось…»
Одна пользовательница даже оставила для девушки длинный пост, в котором рассказала о пользе масел при проблеме выпадения волос.
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