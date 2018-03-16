Фанаты обнаружили у Шишковой лысину

У бывшей подружки Тимати , родившей ему дочь, два лагеря подписчиков: одни восхищаются ее красотой, другие — ругают за излишнюю любовь к пластическим операциям. Так, на личной страничке Алены нередко можно встретить комментарии вроде «сделанный нос поплыл».

А теперь у подписчиков вызвала вопросы шевелюра Шишковой. Они уже давно рекомендовали ей так сильно не осветлять волосы, объясняя, что это их сожжет, и потом локоны будет сложно привести в надлежащий вид. Но девушка эти комментарии игнорировала.

Новый же снимок Алены заставил подписчиков гадать: на волосы их любимицы неудачно упал свет или же то, о чем они предупреждали, свершилось — и девушка начала лысеть?

Злопыхатели, разумеется, придерживаются первой точки зрения, сторонники Шишковой надеются на вариант со светом. Комментарии выглядят так:

«Это простите, лысина?! Или так свет падает?» «Какая-то полулысая». «Волос на голове тоже не осталось…»

Одна пользовательница даже оставила для девушки длинный пост, в котором рассказала о пользе масел при проблеме выпадения волос.