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Пугачева произвела фурор на показе Гуляева
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Пугачева поразила всех на показе Гуляева 

Рамблер 58 минут назад
Фото: globallookpress.com
Примадонна часто шокирует публику довольно смелыми нарядами, но появление на модном показе Игоря Гуляева привело всех в восторг.
Пропустить событие, проходящее в рамках Недели моды MBFW Russia, Пугачева не могла и, появившись на мероприятии, стала едва ли не его главной звездой.
Внешний вид Аллы Борисовны восхитил всех собравшихся на показе. Пугачева выбрала для выхода в свет ультрасовременный образ. Короткое черное платье с ремнем дополняли стильный сюртук и полупрозрачные сапожки до колена.
globallookpress.com
Кстати, колени Примадонны тоже не остались без внимания. Репортеры и знаменитости, присутствовавшие на мероприятии, отметили, что звезда, не взирая на возраст, не стала прятать столь интимную часть тела под длинным балахоном. Тем более, что стыдиться Пугачевой нечего: внешнему виду ее ног вполне можно позавидовать.
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