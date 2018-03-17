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Звезда «Великолепного века» показала фото из юности
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Звезда «Великолепного века» показала фото из юности 

Рамблер 11 часов назад
Фото: @meryemuzerlimeryem
Звезда самого рейтингового турецкого сериала "Великолепный век" Мерьем Узерли выложила свое фото из 90-х.
Актриса смешанного немецко-турецкого происхождения прославилась после главной роли в сериале "Великолепный век", где сыграла Хюррем, любимую жену султана Сулеймана, известную в Европе как Роксолана.
Создатели сериала считали, что Хюррем, славянка по происхождению, попавшая в гарем в 15-16 лет, должна выглядеть как рыжеволосая голубоглазая красавица с пышными формами. Именно такой и предстала Мерьем перед телезрителями, быстро покорив их сердца, хотя на момент съемок ей было 27 лет.
Однако архивный снимок, опубликованный в личном инстаграме актрисы, показывает, что в свои 16 лет Мерьем выглядела совершенно по-другому. Темноволосая, худощавая, с челкой и перламутровой помадой — ничего общего с привычным сериальным образом.
@meryemuzerlimeryem
Поклонники удивились такому превращению и даже сравнили ее с Бритни Спирс. Многие отметили, что актрисе идут темные волосы, но некоторые посчитали, что лучше всего ей с огненно-рыжими локонами.
Впрочем, сейчас актриса в очередной раз сменила имидж — теперь она блондинка с заметно увеличенными губами, хотя они и так всегда были достаточно пухлыми.
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