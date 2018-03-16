У Валерии и Пригожина появилась малышка Лизи 

Поклонники Валерии и Иосифа Пригожина уже устали просить пару родить совместного ребенка. Сам Иосиф как-то сказал, что не может этого требовать от жены.
Недавно пара взбудоражила интернет, опубликовав фото с близнецами. Несколько ней Валерия и Иосиф никак не комментировали историю появления малышей, но потом признались, что это дети близких им людей.
Но все же семья не торопится радовать фанатов человеческими малышами. Вместо этого в их доме появилась собака по кличке Лизи. Пригожин написал, что это новый член семьи и что дочь Валерии Анна постоянно ухаживает за крошкой.
Подписчики блога тут же решили, что Лизи очаровательна похожа на Валерию.