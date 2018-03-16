Дженнифер Лопес рассказала, почему не хочет замуж

В интервью Harper’s Bazaar звезда призналась, что пока совсем не торопится связать себя узами брака с любимым мужчиной.

Со своим бойфрендом Алексом Родригесом Дженнифер вместе уже больше года, поэтому поклонников весьма удивляет тот факт, что мужчина до сих пор не сделал ей предложение.

Лопес, наконец, сообщила своим фанатам, что она сама его "тормозит". Певица и актриса призналась, что не хочет форсировать события и не готова к такому серьезному шагу, хотя подчеркивает, что в отношениях с Аллексом она абсолютно счастлива.

Дженнифер, за плечами которой три неудавшихся брака, отмечает, что продолжает верить в институт семьи.

Я бы с удовольствием разделила бы свою старость с тем, кого люблю, пребывая в подтвержденных отношениях. Но сейчас я не хочу ничего форсировать и торопить. У нас с Алексом все отлично, у нас здоровые и счастливые отношения, мы прекрасно понимаем друг друга,

— откровенничает в интервью звезда.