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Хочет ли Газманов вновь стать отцом
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Хочет ли Газманов вновь стать отцом 

Рамблер 16 марта 2018
Фото: globallookpress.com
"Зрелым" родительством сейчас вряд ли кого-то можно удивить. В последние годы и до России добралась мода на услуги суррогатной матери. Звезды весьма солидного возраста, имеющие взрослых детей, а некоторые уже и внуков, вдруг вновь становятся родителями. Алла Пугачева, Эммануил Виторган, Дмитрий Маликов… Список можно продолжить.
Кто-то мечтает повторить путь, пройденный этими людьми, кто-то, напротив, отрицает это. Высказался на этот счет и Олег Газманов.
На вопрос "хотел бы он вновь стать отцом" певец категорично ответил: "Ни в коем случае!". Объяснил свою позицию Газманов очень просто: звезда считает, что немолодым родителям гораздо сложнее успеть за шустрыми малышами. Олег Михайлович отметил, что детям нужны энергичные молодые родители и призвал "строгать детей", пока молодые.
Газманов признался, что чувствует, что его энергии и физических ресурсов уже, например, не хватит на воспитание еще одного малыша. Но, признался певец, ему будет в удовольствие понянчиться с внуками.
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