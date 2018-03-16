Хочет ли Газманов вновь стать отцом

Эммануил Виторган, "Зрелым" родительством сейчас вряд ли кого-то можно удивить. В последние годы и до России добралась мода на услуги суррогатной матери. Звезды весьма солидного возраста, имеющие взрослых детей, а некоторые уже и внуков, вдруг вновь становятся родителями. Алла Пугачева Дмитрий Маликов … Список можно продолжить.

Кто-то мечтает повторить путь, пройденный этими людьми, кто-то, напротив, отрицает это. Высказался на этот счет и Олег Газманов

На вопрос "хотел бы он вновь стать отцом" певец категорично ответил: "Ни в коем случае!". Объяснил свою позицию Газманов очень просто: звезда считает, что немолодым родителям гораздо сложнее успеть за шустрыми малышами. Олег Михайлович отметил, что детям нужны энергичные молодые родители и призвал "строгать детей", пока молодые.

Газманов признался, что чувствует, что его энергии и физических ресурсов уже, например, не хватит на воспитание еще одного малыша. Но, признался певец, ему будет в удовольствие понянчиться с внуками.