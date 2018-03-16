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Назван дизайнер свадебного платья Меган Маркл
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Назван дизайнер свадебного платья Меган Маркл 

Собака 16 марта 2018
Фото: Собака
Свадьба принца Гарри и Меган Маркл состоится 19 мая — и сейчас это самое обсуждаемое событие в Великобритании (если не на всей планете). Кенсингтонский дворец объявил, что невеста выбрала автора подвенечного платья, но его имя так и не рассекретил. Издание Daily Mirror провело собственное расследование и, ссылаясь на собственные источники, сообщило, что Маркл выйдет замуж в наряде от Ralph & Russo.
Читатели поддержали мнение редакции, хотя изначально ставили (да, королевская свадьба — гигантский тотализатор!) на бренд Alexander McQueen. Во-первых, Ralph & Russo — единственная британская марка, принимающая участие в Неделе Высокой моды в Париже. Во-вторых, Меган выбрала ее платье для официальных помолвочных фотографий. И, наконец, эстетика коллекций Ralph & Russo полностью соответствует стилю будущей принцессы.
Напомним, ранее в сети появилась информация, что дизайнером свадебного платья Меган Маркл станет израильский кутюрье Inbal Dror. По просьбе представителей невесты, он выслал в Кенсингтонский дворец три эскзиза: первый наряд изображен с двух сторон и состоит из кружевного воротника-стойки, приподнятых плеч и юбки фасона «русалка», второе больше напоминает платье Кейт Миддлтон и предполагает широкую юбку, кринолин и острые линии.
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