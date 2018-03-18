Ещё
Монобровь — изюминка модели-киприотки
Далее:
Читайте также:
Ещё

Модель с монобровью считает ее своей изюминкой 

Рамблер 5 часов назад
София Хаджипантели говорит, что с такой бровью ее лицо выглядит лучше.
1/6  Пару лет назад София Хаджипантели решила самостоятельно покрасить свои густые брови, наслушавшись советов бьюти-блогеров, но ошиблась со временем — результатом стала впечатляющая монобровь в духе Фриды Кало.
Фото:
2/6  Модели так понравился случайный результат, что она решила подчеркивать брови и впредь.
Фото:
3/6  Густые брови Софии достались ей от мамы, но девушка не забывает про ежедневный уход: на ночь модель смазывает брови касторовым маслом, чтобы они не теряли густоту.
Фото:
4/6  София считает монобровь изюминкой. Своим примером она хочет показать людям, что они могут жить своей жизнью и делать собственный выбор.
Фото:
5/6  На страницу Хаджипантели в Instagram подписаны более 150 тысяч человек, а интервью об уходе за бровями у девушки взял американский журнал Harper's Bazaar.
Фото:
6/6  Конечно, не все в восторге от бровей Софии, многие пользователи оставляют негативные комментарии, но девушка не обращает на критику внимания. Хаджипантели даже запустила движение за разнообразие красоты, которое носит название #UnibrowMovement.
Фото:
София Хаджипантели стала известной в Instagram благодаря невероятно широким, сросшимся на переносице бровями в стиле Фриды Кало. На профиль девушки подписаны больше 150 тысяч человек.
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: о чем говорят ваши сновидения
Модель бросила диеты и полюбила свое пышное тело101
Рената Литвинова шокировала фанатов
Пугачева снова всех удивила96
Онлайн-покупки: ожидание и реальность85
Видео
02:41
Макияж для проблемной кожи
Красота Здоровье
00:34
Укладка на каждый день за 5 минут
Красота
01:00
Успеть за 45 секунд: смоки-айс
Красота
00:49
Стробинг — новый тренд в макияже
Красота
03:45
Пугачева снова всех удивила
Звёзды
05:27
Анну Седокову просят раскрыть секрет идеальной груди
Звёзды
02:28
Горячая и 60-летняя Шэрон Стоун
Звёзды
00:56
Сати Казанова рассказала о разрыве с возлюбленным
Звёзды
03:19
Утренняя 15-минутная зарядка: комплекс упражнений
Здоровье
00:49
Иглесиас признался в любви Курниковой и детям
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение