1/6 Пару лет назад София Хаджипантели решила самостоятельно покрасить свои густые брови, наслушавшись советов бьюти-блогеров, но ошиблась со временем — результатом стала впечатляющая монобровь в духе Фриды Кало. Фото: @sophiahadjipanteli

2/6 Модели так понравился случайный результат, что она решила подчеркивать брови и впредь. Фото: @sophiahadjipanteli

3/6 Густые брови Софии достались ей от мамы, но девушка не забывает про ежедневный уход: на ночь модель смазывает брови касторовым маслом, чтобы они не теряли густоту. Фото: @sophiahadjipanteli

4/6 София считает монобровь изюминкой. Своим примером она хочет показать людям, что они могут жить своей жизнью и делать собственный выбор. Фото: @sophiahadjipanteli

5/6 На страницу Хаджипантели в Instagram подписаны более 150 тысяч человек, а интервью об уходе за бровями у девушки взял американский журнал Harper's Bazaar. Фото: @sophiahadjipanteli