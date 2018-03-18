София Хаджипантели говорит, что с такой бровью ее лицо выглядит лучше.
1/6 Пару лет назад София Хаджипантели решила самостоятельно покрасить свои густые брови, наслушавшись советов бьюти-блогеров, но ошиблась со временем — результатом стала впечатляющая монобровь в духе Фриды Кало.
Фото:
@sophiahadjipanteli
2/6 Модели так понравился случайный результат, что она решила подчеркивать брови и впредь.
Фото:
@sophiahadjipanteli
3/6 Густые брови Софии достались ей от мамы, но девушка не забывает про ежедневный уход: на ночь модель смазывает брови касторовым маслом, чтобы они не теряли густоту.
Фото:
@sophiahadjipanteli
4/6 София считает монобровь изюминкой. Своим примером она хочет показать людям, что они могут жить своей жизнью и делать собственный выбор.
Фото:
@sophiahadjipanteli
5/6 На страницу Хаджипантели в Instagram подписаны более 150 тысяч человек, а интервью об уходе за бровями у девушки взял американский журнал Harper's Bazaar.
Фото:
@sophiahadjipanteli
6/6 Конечно, не все в восторге от бровей Софии, многие пользователи оставляют негативные комментарии, но девушка не обращает на критику внимания. Хаджипантели даже запустила движение за разнообразие красоты, которое носит название #UnibrowMovement.