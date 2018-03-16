Алена Шишкова: вся моя жизнь состоит из ошибок

25-летняя «вице-мисс Россия 2012» Алена Шишкова дала очередной повод обсудить ее персону, причем сделать это в негативном ключе. Красавица отреагировала на критику, которая постоянно поступает в ее адрес от незнакомых людей и решила обозначить собственное мнение о себе. Примечательно, что модель с сарказмом заявила, что все делает неправильно, но в результате остается довольна жизнью.

Бывшую возлюбленную рэпера Тимати Алену Шишкову часто упрекают. «Диванным экспертам» не нравится худоба знаменитости, ее лицо, которое они считают результатом работы пластического хирурга. Методы воспитания четырехлетней дочки Алисы и стильные образы также становятся предметами для обсуждения. Звезда устала от нападок недоброжелателей, но не стала отвечать негативом на негатив, а решила с юмором отнестись к мнениям других: «Живу неправильно… Поступаю неправильно… Я, кстати, вообще не очень правильная… Ужас. Вся моя жизнь состоит из ошибок, но в итоге все как-то складывается».

Алена прославилась участием в конкурсе красоты «Мисс Россия-2012», где ее внешность и таланты оценили по достоинству, но с того времени Шишкова сильно изменилась. Ее критикуют за вес, который многие пользователи считают недостаточным для высокой модели. Она и сама не скрывает, что не против немного поправиться, но не может этого сделать, так как не склонна к полноте и питается правильно, предпочитая исключительно полезную пищу.

Шишкову многие считают недостаточно заботливой мамой, так как она много внимания уделяет работе, а дочка тем временем гостит у бабушки — мамы ее бывшего бойфренда Тимати Симоны Юнусовой. Фанаты считали, что она выйдет замуж за музыканта, но этого не случилось, они расстались друзьями.

Как правило, красавица не реагирует на злопыхателей, но, по всей вероятности, чаша ее терпения переполнилась. В соцсетях оценили слова Алены Шишковой: «Недаром Тимати не торопится жениться! Дерзай, Алена!» «Такая хрупкая и красивая, правильно, давай отпор!» «Мне не нравится эта особа, еще и умничать пытается». «А чего неправильно живешь? Дочке мало времени уделяешь, вечно в разъездах…» «Самокритично, но правда, я считаю».

Модель часто демонстрирует лицо и фигуру, которыми очень гордится. Но не все образы нравятся ее подписчикам. Когда Алена Шишкова в очередной раз показала себя в купальнике, она вызвала только жалость, так как ее назвали слишком тощей и захотели накормить.