Ещё
35-летняя Ходченкова выходит замуж
Далее:
Читайте также:
Ещё

35-летняя Ходченкова выходит замуж 

Дни.ру 36 минут назад
Фото: Дни.ру
Светлана Ходченкова снова собралась под венец. Избранником 35-летней актрисы стал бизнесмен Георгий Петришин.
Свадьба состоится через несколько месяцев. По крайней мере друзья пары рассчитывают летом получить приглашения на торжество.
Как рассказал сайту teleprogramma.pro знакомый артистки, сейчас Светлана очень счастлива, и даже говорит, что готова стать мамой. Сердце Ходченковой вновь завоевал Георгий Петришин.
В конце 2017 года в интервью программе НТВ "Ты не поверишь!" артистка заявила, что ее нынешние отношения длятся "долгие годы": "Это — любовь, причем взаимная", — утверждала она. После Нового года возобновивший роман Светланы и Георгия рассекретил Андрей Григорьев-Апполонов, опубликовав фото отдыхающей на Бали компании, на снимке присутствовали актриса и бизнесмен.
Поговаривают, что на этот раз отношения, проверенные временем, развиваются стремительно — Петришин из кожи вон лезет, чтобы актриса не сомневалась в его чувствах. Георгий окружил возлюбленную вниманием, красиво ухаживает, а на ее день рождения увез в Швейцарию.
Напомним, весной 2015 года Светлана Ходченкова получила предложение руки и сердца от возлюбленного, бизнесмена Георгия Петришина, с которым встречалась на протяжении нескольких лет. О своих серьезных намерениях мужчина заявил смело и романтично. После того, как актриса вместе с коллегами по Театру киноактера вышла на традиционный поклон, к ней на сцену поднялся Петришин. Он достал темную коробочку, встал на колено и протянул артистке кольцо, а зал буквально взорвался аплодисментами. Однако в феврале 2016 года стало известно о разрыве пары.
Дни.ру: последние новости
Любовь вопреки: трагичная история брака Табакова и Зудиной Дарья Мороз о разводе с Константином Богомоловым Помощница рассказала о беременности Волочковой
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: о чем говорят ваши сновидения
Модель бросила диеты и полюбила свое пышное тело101
Рената Литвинова шокировала фанатов
Пугачева снова всех удивила96
Онлайн-покупки: ожидание и реальность85
Видео
02:41
Макияж для проблемной кожи
Красота Здоровье
00:34
Укладка на каждый день за 5 минут
Красота
01:00
Успеть за 45 секунд: смоки-айс
Красота
00:49
Стробинг — новый тренд в макияже
Красота
03:45
Пугачева снова всех удивила
Звёзды
05:27
Анну Седокову просят раскрыть секрет идеальной груди
Звёзды
02:28
Горячая и 60-летняя Шэрон Стоун
Звёзды
00:56
Сати Казанова рассказала о разрыве с возлюбленным
Звёзды
03:19
Утренняя 15-минутная зарядка: комплекс упражнений
Здоровье
00:49
Иглесиас признался в любви Курниковой и детям
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение