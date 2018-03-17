Художница превращается в фантастические существа

Мирьяна Кика Милошевич прославилась оптическими иллюзиями, для которых она использует собственное тело. Свои эксперименты художница публикует в инстаграме.

С помощью макияжа Мирьяна творит настоящие чудеса. Богатое воображение и отточенное мастерство позволяет ей перевоплощаться в самых фантастических существ.

И хотя ее творческие проекты недолговечны, они приносят огромную радость как самой художнице, так и поклонникам ее таланта.

Кроме того, Мирьяна публикует видеоролики, где показывает все этапы ее удивительных превращений.