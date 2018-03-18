Андрей Гайдулян снял штаны перед зрителями 

Андрей Гайдулян опубликовал в Инстаграме фото с актерами спектакля "Все женщины хотят любви", на котором был запечатлен без штанов.
"Спасибо, дорогие партнёры, за этот не простой, но такой любимый спектакль", — подписал фото артист и отметил на снимке всех, с кем работал. Поклонники Гайдуляна решили, что актер, появившийся на фото в одних трусах, носках и уггах, решил эпатировать публику, однако, многие сказали, что шутка не удалась.
"Андрей, а сам находишь здесь юмор? Честно. Клоунада есть, а юмор?" — написали читатели под фото. Привыкшие к достаточно странным снимкам и заявлениям артиста фанаты восприняли фото достаточно спокойно, и отметили, что такой "прикол" на 100% в духе Гайдуляна.