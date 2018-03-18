Ещё
Андрей Гайдулян снял штаны перед зрителями
Далее:
Читайте также:
Ещё

Андрей Гайдулян снял штаны перед зрителями 

Russianshowbiz.info 1 час назад
Фото: @gaydulyan
Андрей Гайдулян опубликовал в Инстаграме фото с актерами спектакля "Все женщины хотят любви", на котором был запечатлен без штанов.
"Спасибо, дорогие партнёры, за этот не простой, но такой любимый спектакль", — подписал фото артист и отметил на снимке всех, с кем работал. Поклонники Гайдуляна решили, что актер, появившийся на фото в одних трусах, носках и уггах, решил эпатировать публику, однако, многие сказали, что шутка не удалась.
"Андрей, а сам находишь здесь юмор? Честно. Клоунада есть, а юмор?" — написали читатели под фото. Привыкшие к достаточно странным снимкам и заявлениям артиста фанаты восприняли фото достаточно спокойно, и отметили, что такой "прикол" на 100% в духе Гайдуляна.
Russianshowbiz.info: последние новости
Ирена Понарошку рассказала о непростых отношениях с мужем Яну Рудковскую сравнили с "Пенсионным фондом" Дженнифер Лопес поразила новым стилем
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: о чем говорят ваши сновидения
Модель бросила диеты и полюбила свое пышное тело101
Рената Литвинова шокировала фанатов
Пугачева снова всех удивила96
Онлайн-покупки: ожидание и реальность85
Видео
02:41
Макияж для проблемной кожи
Красота Здоровье
00:34
Укладка на каждый день за 5 минут
Красота
01:00
Успеть за 45 секунд: смоки-айс
Красота
00:49
Стробинг — новый тренд в макияже
Красота
03:45
Пугачева снова всех удивила
Звёзды
05:27
Анну Седокову просят раскрыть секрет идеальной груди
Звёзды
02:28
Горячая и 60-летняя Шэрон Стоун
Звёзды
00:56
Сати Казанова рассказала о разрыве с возлюбленным
Звёзды
03:19
Утренняя 15-минутная зарядка: комплекс упражнений
Здоровье
00:49
Иглесиас признался в любви Курниковой и детям
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение