Андрей Гайдулян снял штаны перед зрителями

Андрей Гайдулян опубликовал в Инстаграме фото с актерами спектакля "Все женщины хотят любви", на котором был запечатлен без штанов.

Спасибо, дорогие партнёры, за этот не простой, но такой любимый пестакль. @otumaykina😘 @rom_bog✊🏻@s_permyakova 😘 #всеженщиныхотятлюбви #мурлинмурло Публикация от Андрей Гайдулян (@gaydulyan) 16 Мар 2018 в 1:26 PDT "Спасибо, дорогие партнёры, за этот не простой, но такой любимый спектакль", — подписал фото артист и отметил на снимке всех, с кем работал. Поклонники Гайдуляна решили, что актер, появившийся на фото в одних трусах, носках и уггах, решил эпатировать публику, однако, многие сказали, что шутка не удалась.

"Андрей, а сам находишь здесь юмор? Честно. Клоунада есть, а юмор?" — написали читатели под фото. Привыкшие к достаточно странным снимкам и заявлениям артиста фанаты восприняли фото достаточно спокойно, и отметили, что такой "прикол" на 100% в духе Гайдуляна.