Поклонники сравнили пуховик Королевой с одеялом 

Наташу Королеву раскритиковали поклонники за ярко-красный пуховик, больше похожий на одеяло из синтепона.
Певица выложила видеоролик, снятый во время гастрольного тура в питерском аэропорте. Она предстала в красном пуховике с забавным принтом на спине. Подписчики были откровенно разочарованы, заявив, что пуховик похож на обычное одеяло с рукавами.
«У меня одеяло похожее есть. Теплое»
«Наряд не очень… деревенский совсем»
«Это что синтепоновое одеяло?»
«Классное одеяльце! И в самолёте будет тепло!»
«Да, Наташенька, пальто тебя сильно взрослит, и смотрится очень тяжелым»
«Кажется что одеяло на себя одела»
Впрочем, некоторые поклонники поддержали певицу, отметив ее непосредственность и естественность.