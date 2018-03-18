Поклонники сравнили пуховик Королевой с одеялом 

«У меня одеяло похожее есть. Теплое»

«Наряд не очень… деревенский совсем»

«Это что синтепоновое одеяло?»

«Классное одеяльце! И в самолёте будет тепло!»

«Да, Наташенька, пальто тебя сильно взрослит, и смотрится очень тяжелым»

«Кажется что одеяло на себя одела»

Певица выложила видеоролик, снятый во время гастрольного тура в питерском аэропорте. Она предстала в красном пуховике с забавным принтом на спине. Подписчики были откровенно разочарованы, заявив, что пуховик похож на обычное одеяло с рукавами.