Сальма Хайек показала фото без макияжа 

Некоторые знаменитости настолько уверены в себе, что не боятся показаться поклонникам без макияжа. Среди них — и голливудская звезда Сальма Хайек, которая опубликовала в инстаграме свое натуральное фото.
Мексиканская кинодива всегда привлекала внимание режиссеров и поклонников яркой внешностью и роскошными формами. И тем не менее, она не побоялась показать публике лицо без косметики.
«Без фильтров, без ретуши, только игра со светом» — так подписала фото кинозвезда. Мнения подписчиков разделились. Одни отметили великолепную форму актрисы, которой уже больше пятидесяти. Другие с грустью заметили, что возраст берет свое и время не щадит красивых женщин.
«Возраст берет свое…»
«Она прекрасно выглядит, очень красивая и яркая актриса».
«Морщины, лицо осунулось, нечем хвастаться».
«Мне бы так выглядеть в 50 лет!»
Некоторые также отметили мелкие морщины и неухоженные брови звезды.