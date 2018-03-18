10 звезд, которые родились в роскоши

Этим звездам с детства родители давали все самое лучшее, финансировали любые их причуды и продвигали по карьерной лестнице (иногда слегка, а иногда очень даже настойчиво).

Адам Левин, 39 лет Говорят, ничто так не стимулирует, как пустые карманы и голодный желудок (мы знаем массу примеров, когда звезды выбирались из нищеты. Но, на удивление, солидный счет еще во младенческом возрасте толкает на профессиональные подвиги не хуже. В день рождения Адама Левина мы решили составить рейтинг знаменитостей, которых пухлый кошелек родителей не превратил в лентяев, прожигающих жизнь.

Адам Левин родился в еврейской семье в Лос-Анджелесе. В детстве у мальчика было две страсти — баскетбол и музыка. За тягу к спорту Адам может благодарить своего отца — тренера баскетбольной команды Фреда Левина и по совместительству владельца розничной сети по продаже одежды M.Fredric. Да и за тягу к музыке может сказать спасибо ему же, ведь со своими будущими друзьями и коллегами по группе Maroon 5 Адам познакомился, когда учился в привилегированной частной школе Brentwood School.

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В частности, и из-за финансового благополучия своей семьи Левин в довольно юном возрасте оказался вхож в светский мир голливудских тусовок.

Тейлор Свифт, 28 лет Свое счастье Адам обрел с одним из «ангелов» Victoria's Secret Бехати Принслу . Недавно у пары родилась вторая дочь. Что-то подсказывает «Летидору», что у полуторагодовалой Дасти и полуторамесячной Джио есть все шансы стать не менее богатыми и знаменитыми, чем их звездные родители.

Любимица молодежи Тейлор Свифт, скорее всего, с детства не знакома с экономией. Судите сами: ее бабушка — известная оперная певица, отец — финансовый аналитик в крупной успешной компании, мать до замужества также имела отношение к сфере финансов, но после рождения детей полностью сосредоточилась на семье.

Тейлор с детства занималась с лучшими педагогами по вокалу, обучалась игре на гитаре, с десяти лет писала песни. Если учесть тот факт, что трудолюбие и талант девочки помножились еще и на ее бойкий нрав, становится понятно, почему Свифт не сдавалась, когда ее демозаписи не хотела брать ни одна звукозаписывающая компания.

Видя стремление Тейлор, в ситуацию решил вмешаться ее отец.

Скотт Свифт профинансировал звукозаписывающую компанию BigMachineRecords, с которой девочка подписала свой первый контракт.

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О том, что было потом, можно не рассказывать. Переполненные стадионы, мировые гастроли… В итоге, по данным журнала Forbes (за 2016 год), совокупный доход певицы составил 170 млн долларов!

Неудивительно, что Свифт решила приобрести для себя частный самолет, родителям подарила особняк в Бель-Мид (штат Теннесси) и жертвует колоссальные суммы на благотворительность. Говорит ли это о том что из нее выйдет прекрасная мама? Несомненно, ведь у звезды заочно уже есть сын — ее любимый крестник Лео, сын подруги Джейми Кинг. Стелла Маккартни, 46 лет

Не все богатые и знаменитые живут на широкую ногу. Вот, например, Пол и Линда Маккартни вместе со своими дочерьми Мэри и Стеллой чопорному Лондону предпочли ферму в Сассексе. Там известный музыкант и его любимые женщины выращивали овощи и фрукты, разводили овец и имели в хозяйстве лошадей.

Стелла росла самой обычной девочкой — ходила в музыкальную школу, гоняла с соседскими ребятами на велосипедах и лишь изредка выходила в свет вместе со своим известным отцом.

На сцену ее не особо тянуло, зато тянуло в мир моды. О карьере дизайнера девочка мечтала с 13 лет.

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Для того чтобы ее мечта стала реальностью, Стелла отправилась изучать «модные премудрости» в Колледж искусств и дизайна им. Святого Мартина (к слову, на ее дипломном показе наряды демонстрировала сама Наоми Кэмпбелл Кейт Мосс ), стажировалась у Кристиана Лакруа и отполировывала свои знания у бывшего портного Пола Маккартни.

Отполировала до такой степени, что сейчас Стелла Маккартни — бренд мирового масштаба! Только не думайте, что все это лишь благодаря ее звучной фамилии. Сама дизайнер уверена, что в любом случае смогла бы добиться успеха.

Я стараюсь вдохновить их встать на свой собственный путь развития. Все, что я хочу, — это помогать им, когда могу, а если не могу, то сделать так, чтобы они помнили о моей безграничной любви. Майкл Дуглас, 73 года Кстати, как призналась звезда в интервью Harper's Bazaar, подобной тактики она старается придерживаться и в воспитании своих четверых детей:

Любимый первенец в семье легендарных актеров Кирка Дугласа и Дайаны Дилл никогда и ни в чем не знал отказов. Майкл был настолько очарован творческой жизнью родителей, что мечтал поскорее оказаться в кадре вместе с какой-нибудь красоткой. Кстати, именно из-за чрезмерной любвеобильности 14-летнего Дугласа исключили из школы. Старший Дуглас был от этого в бешенстве…

Кирк пригрозил сыну полным отказом от финансовой помощи, если тот не пойдет в военную школу.

Подростку, который так привык к обеспеченной жизни, пришлось подчиниться.

Правда, на время. Мечты родителей увидеть сына в числе студентов престижного Йеля разбились в прах: Майкл хотел быть только актером! Кирк и Дайана сдались… Сын поступил в Калифорнийский университет на факультет драматического искусства.

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Правда, искусство перевоплощений нелегко давалось будущей звезде, поэтому из актеров Дуглас довольно быстро переквалифицировался в продюсеры. И, наверное, мир бы знал его только как продюсера, но комедия «Роман с камнем» расставила все на свои места: Майкл Дуглас — прекрасный актер! А премии «Оскар» за главную роль в картинах «Пролетая над гнездом кукушки» и «Уолл-стрит» лишь подтвердили это.

Кристен Стюарт, 27 лет Сейчас Дуглас, помимо работы в кино, максимум своего времени посвящает детям. Кстати, его младшие наследники от брака с Кэтрин Зета-Джонс мечтают повторить успех старших родственников на киноолимпе.

Детство будущей звезды «Сумерек» можно сравнить со сказочной историей. Вместе с родителями (отец Кристен — известный режиссер и продюсер, а мать была редактором сценариев на телевидении) и тремя братьями девочка жила в шикарном особняке в Лос-Анджелесе, куда часто наведывались звездные гости.

Наверное, поэтому скромная девочка, которая обожала проводить вечера в компании с книгами, в один прекрасный момент решила стать актрисой!

Еще больше маленькую Кристен воодушевили «походы» с отцом на съемочные площадки. Казалось бы, все складывается само собой: имеются возможности, имеется талант и соответствующее окружение. Но родители были непреклонны…

Одной только Кристен известно, чего ей стоило переубедить маму и папу.

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Походы на прослушивания и кастинги довольно быстро принесли свои плоды — девочку пригласили сыграть в комедии «Сын русалки». Но знаменитой девушка проснулась, когда ей исполнилось 18 лет: в 2008 году на экраны вышла первая часть фильма «Сумерки».

Несмотря на то что Кристен уже явно не приходится просить у родителей денег на обновки, она до сих пор продолжает щеголять в шапках за 18 долларов и кедах за 55 долларов.

Интересно, будет ли Стюарт такой же аскетичной в модном плане, когда станет мамой? Ники Хилтон, 34 года

Ники — дочь знаменитого бизнесмена Ричарда Хилтона и родная сестра не менее известной Пэрис Хилтон . Девочка росла в атмосфере роскоши, поэтому с малых лет была уверена, что найдет себя в мире моды и гламура. Тем более что семья готова была финансово поддерживать любые начинания девушки. Родители активно инвестировали в модельное дело Ники, помогли ей открыть сеть бутиков в Калифорнии, а отец даже выступал в роли продюсера фильмов, где снимались его дочери.

Удачным продолжением всей этой истории вполне можно назвать замужество Ники.

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Бейонсе, 36 лет Напомним, в 2015 году девушка вышла замуж за наследника одной из самых богатейших семей в мире Джеймса Ротшильда . Ники и Джеймс воспитывают двух прекрасных дочерей. И можно уже сейчас предположить, что вырастут они не менее популярными, чем их родители.

Бейонсе Ноулз не раз признавалась, что детство для нее — самый тяжелый этап жизни. Дело в том, что звезда очень склонна к полноте, а в юном возрасте была настолько аппетитных форм, что родители даже помогали ей надевать одежду!

Конечно, только этим помощь семьи не ограничивалась. Отец Бейонсе Мэттью — профессиональный работник в сфере звукозаписи, а мама Тина — художница по костюмам и парикмахер. Они сделали все возможное, чтобы их дочери (напомним, у Бейонсе есть младшая сестра Соланж) выросли творческими личностями.

С детства будущая звезда много занималась вокалом и танцами и под бдительным контролем отца ежедневно пробегала по 5 км (Мэттью Ноулз был уверен, что выносливость пригодится ей для выступлений на сцене).

К слову, все эти труды окупились сторицей. Бейонсе — единственная певица, чьи альбомы (все до единого) получили премию «Грэмми».

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Свою скромность певица оставила в далеком прошлом. Она больше не боится откровенных нарядов и трат. Например, в честь первого дня рождения старшей дочери Блу Айви Бейонсе и ее муж, рэпер Jay-Z закатили праздник стоимостью 200 тысяч долларов, а когда у пары родились двойняшки, они приобрели колыбели, инкрустированные 18-каратным желтым золотом, стоимостью 76 тысяч евро.

Кстати, в 2010 году представители Книги рекордов Гиннесса назвали Jay-Z и Бейонсе звездной парой с самым большим заработком, после того как влюбленные за год совместно заработали 122 млн долларов! Иванка Трамп, 36 лет

Иванка, пожалуй, самая известная наследница действующего президента США. Как и многие другие дети богатых родителей, сначала девушка решила быть моделью, затем встала по другую сторону баррикад и занялась дизайном (напомним, Иванка основала собственную фирму IvankaTrumpCollection по производству украшений, которая вскоре стала выпускать также одежду и обувь).

Но потом все-таки интерес к бизнесу и политике взял верх.

Сейчас Иванка занимает пост исполнительного вице-президента TrumpOrganization и советника президента США.

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Кажется, в такой график семью вписать невозможно. Но, по всей видимости, для госпожи Кушнер (в 2009 году Иванка стала женой миллиардера Джереда Кушнера) не существует такого слова. Она практически «без отрыва от производства» родила троих детей. Кстати, если, как признается сама Иванка, ее «куклами» в детстве были бриллианты, то у ее малышей — 6-летней Арабеллы, 4-летнего Джозефа и Теодора (27 марта исполнится 2 года) — вполне обычное детство.

Есть много способов сделать карьеру, но самый верный из них — родиться в нужной семье. Эдди Редмэйн, 36 лет Хотя в «обычность» детства отпрысков людей подобного уровня трудно поверить. Особенно если вспомнить фразу Дональда Трампа:

Эдди родился в чопорной британской семье с внушительной родословной и не менее большим состоянием. Его родители — бизнесмены, братья — банкиры, дядя — личный библиотекарь королевы, а сам Редмэйн сидел за одной партой с принцем Уильямом во время учебы в Итоне.

Родители Эдди спали и видели, что он еще больше прославит фамилию семьи в финансовых кругах, но… сами невольно приложили руку к тому, чтобы сын стал актером (Редмэйн не раз признавался в интервью, что он с мамой и папой очень часто бывал в театре).

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Да, конечно, в финансовой сфере Эдди уже вряд ли прославится, зато точно сможет порадовать Ричарда и Патришию (родители актера) еще как минимум одной статуэткой «Оскара»!

Кстати, после того как в 2014 году Редмэйн получил главную кинонаграду за роль физика Стивена Хокинга , его родители стали сдавать свою виллу во Франции, предлагая потенциальным арендаторам провести время «там, где прошло детство Эдварда Редмэйна». Вот так гордость за сына переплетается с врожденной предприимчивостью!

Но своим статусом и популярностью актер никогда не пользовался — ни в детстве, ни сейчас. Он спокойно может предпочесть метро дорогому лимузину.

Кейт Миддлтон, 36 лет Эдди счастлив в браке с Ханной Бегшоу, которую знал еще со школы. Супруги воспитывают полуторагодовалую дочь Айрис и вскоре ожидают появления на свет второго ребенка.

Кейт Миддлтон в народе не просто так называют Золушкой. Девочка родилась в семье самых обычных стюардессы и авиадиспетчера. Наверное, и детство Кейт можно было бы считать самым обычным, если бы ее мама и папа в 1987 году не решили открыть собственное дело.

Так, через какое-то время компания Party Pieces (занимается продажей и рассылкой принадлежностей для вечеринок) превратила семью среднего достатка в миллионеров!Но многие задавались вопросом: как семья смогла дать трем детям престижное образование до того, как их дело стало приносить серьезную прибыль?

Ответ до банального прост: дальний родственник оставил Миддлтонам в наследство несколько трастовых фондов!

Splashnews.com

Так Кейт удалось поступить в Сент-Эндрюсский университет Шотландии, где она и познакомилась со своим будущим мужем, принцем Уильямом.

Деньги и титул не смогли испортить характер Кейт. Она на удивление просто относится к брендам как в своем гардеробе (платье от Alexander McQueen она вполне может дополнить туфлями от Topshop), так и в гардеробе ее детей — принца Джорджа и принцессы Шарлотты. А также сумела убедить королеву позволить детям заниматься в детском саду, а не учиться на дому.