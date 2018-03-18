От каких мужчин без ума Анфиса Чехова

Известная телеведущая решила поделиться своей мудростью и опытом с поклонницами. В своем Instagram она рассказала, какие качества определяют настоящего мужчину, и выделила главные мужские ошибки.

Анфиса Чехова: Телеведущая и актриса Анфиса Чехова выделили главные признаки настоящего мужчины.

«Мужчину определяет не слово, а умение его держать. Не красивые обещания, а поступки: «Пришел, увидел, победил!», а не «Хотел, боялся и сдался». Мы часто выбираем себе «настоящего мужчину» по внешним признакам. Мускулистость, большой рост, низкий голос, обильная растительность, брутальные поступки, красивые жесты, угрюмость, умение отжаться 100 раз и подраться за тебя в клубе. Но мужская сила в другом, она в уважительном отношении к женщине, в умении взять на себя ответственность и не сбегать без объяснений, трусливо поджав хвост.

По-настоящему сильный мужчина в теплом отношении к своей матери, в уважении к своему отцу, в заботе о своих детях.

По-настоящему мудрый мужчина снисходителен к женщине и ее гормональным капризам, он уверен в себе и первые шаги по направлению к победе, успеху, женщине его не пугают.

Настоящий мужчина щедр. На подарки, на прощение, на заботу, на внимание. Он не мстителен и не обидчив. Он силен и потому открыт миру. Он живет, а не выживает, он великодушен и не ждет удара в спину.

Сильного мужчину всегда привлекают сильные женщины. Но сильные не в общепринятом понятии силы, сильные не по-мужски, а по-женски. Такая женщина не выглядит сильной, разве что сильно манящей. Сила женщины иная…

Так вот, если ты хочешь, что бы в твоей жизни появился именно ильный мужчина, или твой мужчина почувствовал и обрел свою силу, не жди у моря погоды, работай над собой, открывай в себе сильные женские энергии, буди в себе настоящую женщину. Начни выглядеть, чувствовать, пахнуть, смотреть на мир и любить как она.

Чехова активно ведет страничку в социальной сети Instagram и время от времени радует своих фолловеров рассуждениями о взаимоотношениях мужчины и женщины. Подписчица Анфисы принимают ее слова с воодушевлением, согласием и благодарностью. «Какие правильные слова! В самое сердце!», «Как хорошо сказали, спасибо Анфиса!», «Как всегда правы, люблю читать ваши мысли».