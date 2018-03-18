Боня воссоединилась с экс-возлюбленным

Виктория и Алекс вместе отметили день рождения своей дочери Анджелины, которой исполнилось шесть лет.

Виктория Боня опубликовала в Instagram трогательное семейное фото, на котором вместе с бывшим гражданским супругом Алексом Смерфитом целует дочь Анджелину.

Наша крошка Анджелина Смерфит сегодня именинница))) По этому поводу, в виде исключения, делюсь с вами такой семейной фоточкой,

— написала она.

Алекс Смерфит тоже поздравил дось в Instagram. Он опубликовал снимок дочери, задувающей свечи на праздничном торте и назвал именинницу принцессой.

В многочисленных комментариях к фотографиям фолловеры Алекса и Виктории просят их воссоединиться, снова быть вместе, пишут, что они прекрасно смотрятся вместе и вообще зря расстались.

Напомним, Виктория Боня сообщила, что рассталась с гражданским супругом, в прошлом году.

«Он мой друг и любимый мужчина, уверена, что так будет всегда. Я знаю, что многие сейчас начнут перевирать и придумывать свои версии. Это не спонтанное решение, мы пришли к нему полгода назад. Сегодня у нас прекрасные отношения, мы каждый день созваниваемся, делимся впечатлениями, проводим время с ребенком. Так случилось, что наши отношения перетекли в дружеские, мы очень друг друга любим, но уже немного по-другому. Расставайтесь красиво, также, как и красиво когда-то встретились»,

— написала Боня.