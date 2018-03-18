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Боня воссоединилась с экс-возлюбленным
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Боня воссоединилась с экс-возлюбленным 

WMJ.ru 4 часа назад
Фото: WMJ.ru
Виктория и Алекс вместе отметили день рождения своей дочери Анджелины, которой исполнилось шесть лет.
Виктория Боня опубликовала в Instagram трогательное семейное фото, на котором вместе с бывшим гражданским супругом Алексом Смерфитом целует дочь Анджелину.
Наша крошка Анджелина Смерфит сегодня именинница))) По этому поводу, в виде исключения, делюсь с вами такой семейной фоточкой,
— написала она.
Алекс Смерфит тоже поздравил дось в Instagram. Он опубликовал снимок дочери, задувающей свечи на праздничном торте и назвал именинницу принцессой.
В многочисленных комментариях к фотографиям фолловеры Алекса и Виктории просят их воссоединиться, снова быть вместе, пишут, что они прекрасно смотрятся вместе и вообще зря расстались.
Напомним, Виктория Боня сообщила, что рассталась с гражданским супругом, в прошлом году.
«Он мой друг и любимый мужчина, уверена, что так будет всегда. Я знаю, что многие сейчас начнут перевирать и придумывать свои версии. Это не спонтанное решение, мы пришли к нему полгода назад. Сегодня у нас прекрасные отношения, мы каждый день созваниваемся, делимся впечатлениями, проводим время с ребенком. Так случилось, что наши отношения перетекли в дружеские, мы очень друг друга любим, но уже немного по-другому. Расставайтесь красиво, также, как и красиво когда-то встретились»,
— написала Боня.
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