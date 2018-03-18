Альбина Джанабаева показала сына Меладзе 

Певица довольно часто делится с подписчиками личного микроблога своими снимками. Но вот фотографии личного характера являются редкостью.
Альбина не спешит выставлять свою приватную жизнь на показ. Так, например, недавно Джанабаева выложила в Сеть фото старшего сына, которого родила от Валерия Меладзе. Поклонники были озадачены, ведь юноша запечатлен на снимке со спины.
Альбина прояснила ситуацию, заявив, что "уважает выбор своего сына быть непубличным человеком".
Однако на недавнем фото фанаты Джанабаевой и Меладзе все-таки смогли разглядеть лицо их старшего сына. Альбина выложила в микроблоге фото с отдыха, где запечатлен и 14-летний Константин.
Правда, юноша случайно попал в кадр и его лицо находится наполовину в воде.
@albinadzhanabaeva
Напомним, что у певицы двое сыновей от певца Валерия Меладзе: Константину в феврале исполнилось 14 лет, а младший Лука появился на свет в 2014 году.