Альбина Джанабаева показала сына Меладзе

Певица довольно часто делится с подписчиками личного микроблога своими снимками. Но вот фотографии личного характера являются редкостью.

Альбина не спешит выставлять свою приватную жизнь на показ. Так, например, недавно Джанабаева выложила в Сеть фото старшего сына, которого родила от Валерия Меладзе . Поклонники были озадачены, ведь юноша запечатлен на снимке со спины.

Альбина прояснила ситуацию, заявив, что "уважает выбор своего сына быть непубличным человеком".

Однако на недавнем фото фанаты Джанабаевой и Меладзе все-таки смогли разглядеть лицо их старшего сына. Альбина выложила в микроблоге фото с отдыха, где запечатлен и 14-летний Константин.

Правда, юноша случайно попал в кадр и его лицо находится наполовину в воде.

@albinadzhanabaeva

Напомним, что у певицы двое сыновей от певца Валерия Меладзе: Константину в феврале исполнилось 14 лет, а младший Лука появился на свет в 2014 году.