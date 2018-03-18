Принц Гарри отказался подписывать брачный контракт

Британские СМИ сообщают, что принц Гарри отказался подписывать брачный контракт перед свадьбой с Меган Маркл. Источник издания Daily Mail утверждает, что наследник престола уверен, что его брак будет долгим, а в его голове «никогда не было вопроса о подписании брачного контракта».

Отмечается, что королевская семья настаивала на подписании документа, чтобы принц обезопасил свое состояние, которое оценивается в £30 миллионов (приблизительно 2,4 млрд рублей — прим.ред.).

Напомним, свадьба принца Гарри, ставшая одной из самых ожидаемых, состоится 19 мая этого года в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке.