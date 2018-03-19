Самые безумные траты звезд

Знаменитости любят удивлять и быть в центре внимания, ведь это часть их профессии.

Многие звезды готовы разбрасывать свои гонорары налево и направо, ради сиюминутного блеска.

Учитывая, что медийные персоны люди творческие и креативные, их траты могут вызвать немало удивления со стороны наблюдателей.

1. Ким Бейсингер купила город Представляем вам список самых нелепых покупок знаменитостей — от билета за 200 тысяч долларов в космос, до черепа монгольского динозавра.

В 1989 году американская актриса Ким Бейсингер совместно с другими мало интересными нам инвесторами купила городок Браселтон в штате Джорджия. На тот момент покупка города площадью 32 км² обошлась в 20 миллионов долларов.

Прежде всего, актриса хотела сделать из сельскохозяйственных угодий Браселтона туристическую достопримечательность, а также построить там киностудию.

2. Мэджик Джонсон купил 30 франшиз Бургер Кинга В 1995 году город был продан из-за банкротства Бэйсингер.

Профессиональный баскетболист Мэджик Джонсон по совместительству заядлый любитель Воппера решил превратить свою спортивную карьеру в бизнес.

В то время, как многие спортсмены связывают свой имидж с правильным питанием, в 2004 году Мэджик вложился в Бургер Кинг.

3. Кэти Перри купила Расселу Брэнду билет в космос за 200 тыс. долларов Он также построил 105 Старбаксов, но позже все их продал.

Это произошло в 2010 году на 35-й день рождения Брэнда. Билет на космический корабль британского предпринимателя Ричарда Брэнсона обошелся Перри в 200 тысяч долларов.

4. Эштон Кутчер тоже решил приобрести такой же билет в космос Неясно, что случилось с этим билетом после того, как парочка рассталась. Но неудивительно, если Перри все еще хочет отправить своего бывшего в космос.

5. Ник Кэннон и Мэрайя Кэри сделали конфетную комнату для своих детей Он приобрел такой же билет, как и Перри в 2012 году, став 500-м пассажиром корабля компании Virgin Galactic.

6. Николас Кейдж выиграл торги у Леонардо Ди Каприо за череп монгольского динозавра Ныне разведенные Кэри и Кэннон знают, как порадовать своих детей. Для того, чтобы иной раз привести их в восторг, звездная пара сделала в доме комнату, наполненную конфетами. Прям как на фабрике у Вилли Вонки.

7. Пэрис Хилтон потратила 325 тысяч долларов на виллу для ее собак В 2007 году Кейдж стал владельцем древнего черепа гигангсткого яшера рода Тарбозавров. Археологической находке было порядка 67 миллионов лет. Кейджу этот череп обошелся в 276 тысяч долларов. Однако в 2015 году актеру пришлось вернуть этот череп, потому что он был украден из Монголии контрабандистом по имени Эриком Прокопи. История напоминает сюжет любого фильма с Николасом Кейджем.

В 2009 году блондинка в шоколаде приобрела двухэтажную виллу для своих собак площадью около 300 квадратных метров. В доме есть балкон с видом на сад, черная хрустальная люстра, дизайнерская мебель, спальня, гостиная, в общем, все как у людей. 8. Селин Дион потратила два миллиона долларов на увлажнитель воздуха для ее голосовых связок

9. Келли Роуленд подарила дочке Бейонсе ванну Swarovski за пять тысяч долларов Суровый пустынный климат Лас-Вегаса, где Дион прожила три года в комплексе Caesars Palace, показалс ей сликшом опасен для голосовых связок. Поэтому ей пришлось купить себе увлажнитель воздуха за два миллиона долларов. Устройство висело над сценой, где певица выступала.

Ванна от Swarovski за 5,2 тысячи долларов оказалась одним из многочисленных подарков для дочери рэпера Jay-z и Бейонсе (и их детской ванной комнаты). 10. Тамара Экклстоун и ее ванна за 1,5 миллиона долларов

11. Дональд Трамп установил золотую ванну в свой самолет за сто миллионов долларов Да, подарок тетушки Келли и рядом не стоял с ванной дочери одного из самых богатых людей Британии Тамарой Экклстоун. Ее ванна выточена из цельного куска горного кристалла, найденного в тропических лесах Амазонки. Сам кристалл обошелся в 800 тысяч долларов, а оставшаяся сумма была потрачена на то, чтобы сделать из него ванну.

12. Джордж Лукас нанял бригаду пожарных для своего ранчо Становится заметно, что одним из главных фетишов богачей являются ванны. После покупки Трампом в 2011 году Боинга 757 в ванной самолета появилась куча золотых деталей. Видимо, нынешнему президенту США ванна нового самолета показалась скудноватой.

13. Джастин Бибер и золотые гриллзы за пять тысяч долларов Кинорежиссер Джордж Лукас заплатил 100 миллионов долларов за свое ранчо в Калифорнии. Чтобы обезопасить свою инвестицию, он платит 12-ти штатным пожарным, а также нескольким волонтерам.

В 2011 году Джастину пришло в голову заказать гриллзы за пять тысяч долларов (золотые накладки на зубы) для костюма на знаменитый праздник Хэллоуин. Неизвестно, надевал ли он их еще раз. 14. Бейонсе и золотые леггинсы за 100 тысяч долларов

15. Виктория Бэкхем потратила 36 тысяч долларов на золотой iPhone Золото и ванны, что еще надо для счастья? Бейонсе потратила 100 тысяч долларов на леггинсы Balenciaga во время своего выступления на BET Awards в 2007 году.

16. Леди Гага потратила 50 тысяч долларов на охотника за привидениями Ну ладно, не 36, а 35,998 тысяч долларов было потрачено на iPhone от британского дизайнера Стюарта Хьюза.

В 2010 году певица приобрела считыватель электромагнитного поля, чтобы держать всех призраков в страхе, пока она выступает на сцене. 17. Боно и билет на самолет за 1,5 тысяч долларов для своей шляпы

В 2003 году, полетев на концерт в Италию, певец Боно забыл свое шляпу в Лондоне. Ему пришлось заказать ей билет на 1,5 тысяч долларов. 18. Опра Уинфри и ванна, сделанная по форме ее тела

19. Ларри Эллисон завладел бывшим казино Фрэнка Синатры Еще одна любительница ванн рассказала на вечернем американском шоу о своей резной ванне из мрамора и оникса. Правда, цену раскрывать не стала.

20. Майк Тайсон, ванна за 2,2 миллиона долларов и три бенгальских тигра Любитель звездной собственности и сооснователь компании Oracle купил отель Lake Tahoe resort, некогда принадлежавший Фрэнку Синатре. Стоимость покупки составила чуть менее 36 миллионов долларов.

21. Джонни Депп и вино за 30 тысяч долларов в месяц Да, мы уже тоже устали от всех этих ванн. А бенгальских тигров вы могли наблюдать в фильме «Мальчишник в Вегасе». Возможно, эти траты стали одной из причин, почему Тайсон заявил о своей банкротстве в 2003 году.

Джонни Депп входит в почетный список знаменитостей, любящих изрядно потратиться. На его счету яхта стоимостью 18 миллионов долларов, 14 резиденций по всему миру, 45 автомобилей, 70 коллекционных гитар и, да, почему бы и не вино?