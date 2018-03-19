Самые безумные траты звезд 

Знаменитости любят удивлять и быть в центре внимания, ведь это часть их профессии.
Многие звезды готовы разбрасывать свои гонорары налево и направо, ради сиюминутного блеска.
Учитывая, что медийные персоны люди творческие и креативные, их траты могут вызвать немало удивления со стороны наблюдателей.
Представляем вам список самых нелепых покупок знаменитостей — от билета за 200 тысяч долларов в космос, до черепа монгольского динозавра.
1. Ким Бейсингер купила город
В 1989 году американская актриса Ким Бейсингер совместно с другими мало интересными нам инвесторами купила городок Браселтон в штате Джорджия. На тот момент покупка города площадью 32 км² обошлась в 20 миллионов долларов.
Прежде всего, актриса хотела сделать из сельскохозяйственных угодий Браселтона туристическую достопримечательность, а также построить там киностудию.
В 1995 году город был продан из-за банкротства Бэйсингер.
2. Мэджик Джонсон купил 30 франшиз Бургер Кинга
Профессиональный баскетболист Мэджик Джонсон по совместительству заядлый любитель Воппера решил превратить свою спортивную карьеру в бизнес.
В то время, как многие спортсмены связывают свой имидж с правильным питанием, в 2004 году Мэджик вложился в Бургер Кинг.
Он также построил 105 Старбаксов, но позже все их продал.
3. Кэти Перри купила Расселу Брэнду билет в космос за 200 тыс. долларов
Это произошло в 2010 году на 35-й день рождения Брэнда. Билет на космический корабль британского предпринимателя Ричарда Брэнсона обошелся Перри в 200 тысяч долларов.
Неясно, что случилось с этим билетом после того, как парочка рассталась. Но неудивительно, если Перри все еще хочет отправить своего бывшего в космос.
4. Эштон Кутчер тоже решил приобрести такой же билет в космос
Он приобрел такой же билет, как и Перри в 2012 году, став 500-м пассажиром корабля компании Virgin Galactic.
5. Ник Кэннон и Мэрайя Кэри сделали конфетную комнату для своих детей
Ныне разведенные Кэри и Кэннон знают, как порадовать своих детей. Для того, чтобы иной раз привести их в восторг, звездная пара сделала в доме комнату, наполненную конфетами. Прям как на фабрике у Вилли Вонки.
6. Николас Кейдж выиграл торги у Леонардо Ди Каприо за череп монгольского динозавра
В 2007 году Кейдж стал владельцем древнего черепа гигангсткого яшера рода Тарбозавров. Археологической находке было порядка 67 миллионов лет. Кейджу этот череп обошелся в 276 тысяч долларов. Однако в 2015 году актеру пришлось вернуть этот череп, потому что он был украден из Монголии контрабандистом по имени Эриком Прокопи. История напоминает сюжет любого фильма с Николасом Кейджем.
7. Пэрис Хилтон потратила 325 тысяч долларов на виллу для ее собак
В 2009 году блондинка в шоколаде приобрела двухэтажную виллу для своих собак площадью около 300 квадратных метров. В доме есть балкон с видом на сад, черная хрустальная люстра, дизайнерская мебель, спальня, гостиная, в общем, все как у людей.
8. Селин Дион потратила два миллиона долларов на увлажнитель воздуха для ее голосовых связок
Суровый пустынный климат Лас-Вегаса, где Дион прожила три года в комплексе Caesars Palace, показалс ей сликшом опасен для голосовых связок. Поэтому ей пришлось купить себе увлажнитель воздуха за два миллиона долларов. Устройство висело над сценой, где певица выступала.
9. Келли Роуленд подарила дочке Бейонсе ванну Swarovski за пять тысяч долларов
Ванна от Swarovski за 5,2 тысячи долларов оказалась одним из многочисленных подарков для дочери рэпера Jay-z и Бейонсе (и их детской ванной комнаты).
10. Тамара Экклстоун и ее ванна за 1,5 миллиона долларов
Да, подарок тетушки Келли и рядом не стоял с ванной дочери одного из самых богатых людей Британии Тамарой Экклстоун. Ее ванна выточена из цельного куска горного кристалла, найденного в тропических лесах Амазонки. Сам кристалл обошелся в 800 тысяч долларов, а оставшаяся сумма была потрачена на то, чтобы сделать из него ванну.
11. Дональд Трамп установил золотую ванну в свой самолет за сто миллионов долларов
Становится заметно, что одним из главных фетишов богачей являются ванны. После покупки Трампом в 2011 году Боинга 757 в ванной самолета появилась куча золотых деталей. Видимо, нынешнему президенту США ванна нового самолета показалась скудноватой.
12. Джордж Лукас нанял бригаду пожарных для своего ранчо
Кинорежиссер Джордж Лукас заплатил 100 миллионов долларов за свое ранчо в Калифорнии. Чтобы обезопасить свою инвестицию, он платит 12-ти штатным пожарным, а также нескольким волонтерам.
13. Джастин Бибер и золотые гриллзы за пять тысяч долларов
В 2011 году Джастину пришло в голову заказать гриллзы за пять тысяч долларов (золотые накладки на зубы) для костюма на знаменитый праздник Хэллоуин. Неизвестно, надевал ли он их еще раз.
14. Бейонсе и золотые леггинсы за 100 тысяч долларов
Золото и ванны, что еще надо для счастья? Бейонсе потратила 100 тысяч долларов на леггинсы Balenciaga во время своего выступления на BET Awards в 2007 году.
15. Виктория Бэкхем потратила 36 тысяч долларов на золотой iPhone
Ну ладно, не 36, а 35,998 тысяч долларов было потрачено на iPhone от британского дизайнера Стюарта Хьюза.
16. Леди Гага потратила 50 тысяч долларов на охотника за привидениями
В 2010 году певица приобрела считыватель электромагнитного поля, чтобы держать всех призраков в страхе, пока она выступает на сцене.
17. Боно и билет на самолет за 1,5 тысяч долларов для своей шляпы
В 2003 году, полетев на концерт в Италию, певец Боно забыл свое шляпу в Лондоне. Ему пришлось заказать ей билет на 1,5 тысяч долларов.
18. Опра Уинфри и ванна, сделанная по форме ее тела
Еще одна любительница ванн рассказала на вечернем американском шоу о своей резной ванне из мрамора и оникса. Правда, цену раскрывать не стала.
19. Ларри Эллисон завладел бывшим казино Фрэнка Синатры
Любитель звездной собственности и сооснователь компании Oracle купил отель Lake Tahoe resort, некогда принадлежавший Фрэнку Синатре. Стоимость покупки составила чуть менее 36 миллионов долларов.
20. Майк Тайсон, ванна за 2,2 миллиона долларов и три бенгальских тигра
Да, мы уже тоже устали от всех этих ванн. А бенгальских тигров вы могли наблюдать в фильме «Мальчишник в Вегасе». Возможно, эти траты стали одной из причин, почему Тайсон заявил о своей банкротстве в 2003 году.
21. Джонни Депп и вино за 30 тысяч долларов в месяц
Джонни Депп входит в почетный список знаменитостей, любящих изрядно потратиться. На его счету яхта стоимостью 18 миллионов долларов, 14 резиденций по всему миру, 45 автомобилей, 70 коллекционных гитар и, да, почему бы и не вино?