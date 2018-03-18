Анна Плетнева затронула пикантную тему 

Много вопросов на тему:»Если женщина старше мужчины»… Ох, чувствую, развернутся сейчас у нас с вами дебаты на эту тему! И так… В начале, когда ему 20, ей 30-это даже очень сексуально … я знаю точно, что многие юноши ищут такую любовь с опытными, более раскрепощенными барышнями, тут всё просто, #чистыйфрейд! Когда ему 30, ей 40 -тут ситуация чуть усложняется, но тоже решаема, главное чтобы женщина горела каким нибудь делом и не впадала в кризисы среднего возраста, (именно в 40 у женщин часто включается процесс самокопания и поиска смысла жизни) Когда ему 40, ей 50… Тут начинается самое интересное…В 40 мужчина в самом расцвете, полон сил, энергии, желания…У женщины в 50 совершенно другая жизненная фаза … И тут нужен, точнее просто необходим ЕЁ интеллект! Она просто обязана быть интересной не только ему, но и окружающим, а главное #самойсебе! Я знаю такую пару и поверьте, он её просто боготворит… Она-совершенство! Прекрасная, ухоженная, раскрепощённая, умная, сексуальная с искрометной улыбкой… Те, кто встречают эту пару впервые, и мысли не допускают, что она старше, да ещё и на 10 лет! Да, я могу констатировать, что она прикладывает колоссальные усилия, работает над собой бесконечно, но разве это плохо? Человек постоянно развивается ради своей любви, у неё есть громадный стимул -сохранить отношения! Дальше все становится проще, так как мужчина в 50 -это уже не так страшно 😜! Резюме!Всё в такой ситуации зависит от женщины, от того, насколько она уверена в себе и на сколько она готова к этому забегу #воимялюбви! Это конечно мое мнение, напишите пожалуйста своё 👇🏻👇🏻👇🏻, мне очень интересно! #хочуобщаться