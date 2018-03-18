Анна Плетнева затронула пикантную тему

Певица часто разговаривает со своими поклонниками на жизненные темы. Подписчики Плетневой живо реагируют на откровенные посты в ее микроблоге, поддерживая заданную тему.

На днях Анна озадачила своих фанатов весьма пикантной темой: певица решила порассуждать, насколько хороши отношения, в которых женщина старше мужчины, и возможны ли они вообще.

Длинный пост Плетневой о плюсах и минусах "необычной" любви, разумеется, привлек читателей микроблога. Но фолловеры в основной массе не поддержали животрепещущую тему, а принялись рассуждать, что у Анны появился новый любовник, который явно моложе ее.

«Наверное, появился любовник на 10 лет младше?»

«Интересно, Анна начала с кем-то молодым встречаться?»

«Молодой любовник появился?»