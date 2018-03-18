Ещё
Анна Плетнева затронула пикантную тему
Далее:
Читайте также:
Ещё

Анна Плетнева затронула пикантную тему 

Рамблер 2 часа назад
Фото: @dusya_star
Певица часто разговаривает со своими поклонниками на жизненные темы. Подписчики Плетневой живо реагируют на откровенные посты в ее микроблоге, поддерживая заданную тему.
На днях Анна озадачила своих фанатов весьма пикантной темой: певица решила порассуждать, насколько хороши отношения, в которых женщина старше мужчины, и возможны ли они вообще.

Много вопросов на тему:»Если женщина старше мужчины»… Ох, чувствую, развернутся сейчас у нас с вами дебаты на эту тему! И так… В начале, когда ему 20, ей 30-это даже очень сексуально … я знаю точно, что многие юноши ищут такую любовь с опытными, более раскрепощенными барышнями, тут всё просто, #чистыйфрейд! Когда ему 30, ей 40 -тут ситуация чуть усложняется, но тоже решаема, главное чтобы женщина горела каким нибудь делом и не впадала в кризисы среднего возраста, (именно в 40 у женщин часто включается процесс самокопания и поиска смысла жизни) Когда ему 40, ей 50… Тут начинается самое интересное…В 40 мужчина в самом расцвете, полон сил, энергии, желания…У женщины в 50 совершенно другая жизненная фаза … И тут нужен, точнее просто необходим ЕЁ интеллект! Она просто обязана быть интересной не только ему, но и окружающим, а главное #самойсебе! Я знаю такую пару и поверьте, он её просто боготворит… Она-совершенство! Прекрасная, ухоженная, раскрепощённая, умная, сексуальная с искрометной улыбкой… Те, кто встречают эту пару впервые, и мысли не допускают, что она старше, да ещё и на 10 лет! Да, я могу констатировать, что она прикладывает колоссальные усилия, работает над собой бесконечно, но разве это плохо? Человек постоянно развивается ради своей любви, у неё есть громадный стимул -сохранить отношения! Дальше все становится проще, так как мужчина в 50 -это уже не так страшно 😜! Резюме!Всё в такой ситуации зависит от женщины, от того, насколько она уверена в себе и на сколько она готова к этому забегу #воимялюбви! Это конечно мое мнение, напишите пожалуйста своё 👇🏻👇🏻👇🏻, мне очень интересно! #хочуобщаться

Публикация от  Анна Плетнева (@dusya_star)

Длинный пост Плетневой о плюсах и минусах "необычной" любви, разумеется, привлек читателей микроблога. Но фолловеры в основной массе не поддержали животрепещущую тему, а принялись рассуждать, что у Анны появился новый любовник, который явно моложе ее.
«Наверное, появился любовник на 10 лет младше?»
«Интересно, Анна начала с кем-то молодым встречаться?»
«Молодой любовник появился?»
Однако, Анна не дает своему мужу Кириллу Сырову поводов для ревности. Певица счастлива в браке и воспитывает троих детей.
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: о чем говорят ваши сновидения
Модель бросила диеты и полюбила свое пышное тело101
Рената Литвинова шокировала фанатов
Пугачева снова всех удивила96
Онлайн-покупки: ожидание и реальность85
Видео
02:41
Макияж для проблемной кожи
Красота Здоровье
00:34
Укладка на каждый день за 5 минут
Красота
01:00
Успеть за 45 секунд: смоки-айс
Красота
00:49
Стробинг — новый тренд в макияже
Красота
03:45
Пугачева снова всех удивила
Звёзды
05:27
Анну Седокову просят раскрыть секрет идеальной груди
Звёзды
02:28
Горячая и 60-летняя Шэрон Стоун
Звёзды
00:56
Сати Казанова рассказала о разрыве с возлюбленным
Звёзды
03:19
Утренняя 15-минутная зарядка: комплекс упражнений
Здоровье
00:49
Иглесиас признался в любви Курниковой и детям
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение