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Рената Литвинова шокировала фанатов
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Рената Литвинова шокировала необычным видом 

Рамблер 25 минут назад
Поклонники актрисы прекрасно знают, что дива не боится экспериментировать с внешностью и примерять на себя разные образы. Но на днях Литвинова сумела удивить даже самых преданных своих фанатов.
Рената опубликовала в личном микроблоге фотографию, на которой она позирует в очень странной одежде. На актрисе красуются вытянутые тренировочные штаны, огромный мужской пиджак, серая шапочка, напоминающая головной убор для плавания, а завершает образ тяжелая обувь, напоминающая калоши на каблуке.
Актриса объяснила, что это фото с проб, в рабочей одежде, но даже это не остановило подписчиков, принявшихся бурно обсуждать необычный образ Литвиновой.
Многие советовали актрисе вернуться к женственности и элегантности, другие же нашли ее прекрасной и в таком странном одеянии.
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