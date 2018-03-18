Рената Литвинова шокировала фанатов

Рената Литвинова шокировала необычным видом

Поклонники актрисы прекрасно знают, что дива не боится экспериментировать с внешностью и примерять на себя разные образы. Но на днях Литвинова сумела удивить даже самых преданных своих фанатов.

Рената опубликовала в личном микроблоге фотографию, на которой она позирует в очень странной одежде. На актрисе красуются вытянутые тренировочные штаны, огромный мужской пиджак, серая шапочка, напоминающая головной убор для плавания, а завершает образ тяжелая обувь, напоминающая калоши на каблуке.

Актриса объяснила, что это фото с проб, в рабочей одежде, но даже это не остановило подписчиков, принявшихся бурно обсуждать необычный образ Литвиновой.

Многие советовали актрисе вернуться к женственности и элегантности, другие же нашли ее прекрасной и в таком странном одеянии.