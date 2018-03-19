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Навка собирается подарить мужу сына
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Навка собирается подарить мужу сына 

Рамблер 4 часа назад
Фото: @tatiana_navka
Олимпийская чемпионка на днях появилась в студии программы «Секрет на миллион». Навка рассказала много интересного о воспитании дочерей, личной жизни и планах на будущее.
В частности, Татьяна поделилась с ведущей программы Лерой Кудрявцевой и телезрителями своей самой большой мечтой. Оказывается, спортсменка и мама двух очаровательных дочерей мечтает подарить своему мужу Дмитрию Пескову наследника.
О сыне, как призналась Навка, она мечтает уже давно и совершенно готова в третий раз стать мамой.
Также Татьяна впервые рассказала о начале отношений с Дмитрием Песковым. По словам фигуристки, о любви с первого взгляда не было и речи, более того, она долго не соглашалась на встречу с будущим мужем. Но в итоге поддалась ухаживаниям и поняла, что это абсолютно ее человек.
Напомним, что у пары есть общая дочь, трехлетняя Надежда, также у Татьяны есть старшая дочь от предыдущего брака с Александром Жулиным Александра, у Дмитрия также есть взрослая дочь Елизавета.
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