Навка собирается подарить мужу сына

Олимпийская чемпионка на днях появилась в студии программы «Секрет на миллион». Навка рассказала много интересного о воспитании дочерей, личной жизни и планах на будущее.

В частности, Татьяна поделилась с ведущей программы Лерой Кудрявцевой и телезрителями своей самой большой мечтой. Оказывается, спортсменка и мама двух очаровательных дочерей мечтает подарить своему мужу Дмитрию Пескову наследника.

О сыне, как призналась Навка, она мечтает уже давно и совершенно готова в третий раз стать мамой.

Также Татьяна впервые рассказала о начале отношений с Дмитрием Песковым. По словам фигуристки, о любви с первого взгляда не было и речи, более того, она долго не соглашалась на встречу с будущим мужем. Но в итоге поддалась ухаживаниям и поняла, что это абсолютно ее человек.