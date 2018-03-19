Малахов поделился совместным снимком с семьей

46-летний телеведущий Андрей Малахов впервые стал отцом в конце прошлого года.

Однако до недавнего времени популярный телеведущий предпочитал не показывать совместных фото с четырехмесячным Сашей. Но 18 марта он сделал исключение, опубликовав в Instagram фотографию с супругой Натальей Шкулевой и голубой коляской, сделанную возле одного из избирательных участков Москвы.

Всю семью Андрей Малахов взял с собой на выборы президента России.

На выборы всей семьёй! #яголосую #выборы2018

— подписал снимок Малахов.

"Что-то только мамочка молодая без шапки, а отец — молодец прям, как оленевод утеплился!", "Супер, счастья вашей семье!", "Красивая семья! Огромного счастья вам!" — пишут добрые слова в комментариях фолловеры. Интересно, когда телеведущий покажет поклонникам лицо Малахова-младшего?