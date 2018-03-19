Жена Виторгана снова хочет стать мамой

Жена у меня, конечно, невероятно счастлива. После того, как девочка родилась, спустя неделю, она мне сказала, что хочет еще одного. Не важно, мальчика или девочку. Я, конечно, был ошарашен. Думал, что Ира устала, что ей нужен отдых, но она, видимо, считает иначе, В конце февраля 78-летний актер Эммануил Виторган и его 56-летняя супруга Ирина Млодик стали родителями. У знаменитой пары появилась на свет дочь. Теперь же стало известно — Ирина Млодик снова хочет стать мамой, несмотря на свой возраст. Об этом заявил сам Эммануил Виторган в недавнем интервью для программы «Ты не поверишь!».

— поделился актер.

Ире пришлось несладко. Она несколько лет лечилась по-женски, чтобы в итоге познать эту огромную, невероятную радость. Но теперь она действительно счастлива, Он также рассказал, что девочка родилась довольно крупной и крепкой — ее вес составил более 4600 граммов, а рост — 54 сантиметра. Забеременеть Ирине Млодик помогла процедура ЭКО. По словам Виторгана, пара давно мечтала о ребенке, но исполнить это желание им удалось только сейчас.

— рассказал актер.

Когда я прочитала, что значит Этель — благородная, — то поняла, что мы с выбором имени «попали в точку»: Эммануил у нас такой благородный, а дочка похожа на него — такая же черненькая, лохматенькая, у нее такие же, как у Эммочки, носик, губки и лобик (лобик у нее такой же, как у ее племянника Платона — мы это еще на УЗИ заметили), Он добавил, что сейчас его семья получила уже множество подарков от знакомых и родных, а потому им почти ничего не нужно покупать для малышки. Остальных подробностей про ребенка Эммануил Виторган решил пока не раскрывать. Известно лишь, что девочку зовут Этель.

— уже рассказывала журналистам Ирина Млодик.

СРОЧНО нужна няня грудному ребеночку. С проживанием! В центре Москвы. Хорошо, если медицинский работник! Но необязательно. Пишите, пож., тел в личном сообщении. Друзья!Поделитесь, пожалуйста! Ирина. В СМИ сообщается, что счастливое событие в звездной семье произошло 26 февраля. А за несколько дней до этого, 21 февраля, на странице в Facebook Эммануила Виторгана появилось объявление (орфография и пунктуация автора сохранены):

Заметим, в комментариях к постам на странице Эммануила Виторгана в Instagram многие удивляются, что Ирина уже была несколько месяцев в положении, и не могут разглядеть живот на фотографиях. «Ну и где живот?», «Понятно, что суррогатная мать родила, но она дала интервью, что родила сама», «А где беременность у Виторган?» — интересуются они. Ирина действительно отдает предпочтение свободным нарядам, а потому понять по снимкам, была ли она в положении, довольно непросто.

Напомним, новорожденная девочка стала для Эммануила Виторгана уже третьим ребенком. От первого брака у актера есть дочь Ксения (подарившая звездному отцу внуков Александру и Никиту). От второго брака — сын Максим (подаривший папе внуков Полину, Даниила, Платона). Также у Эммануила Виторгана есть правнуки Марк и Алиса (дети внучки Александры).