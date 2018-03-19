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Самые провокационные танцы звезд
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Самые провокационные танцы звезд 

Passion.ru 1 час назад
Фото: Passion.ru
Эти знаменитости устраивали такие жаркие танцы, что смотреть на их телодвижения порой было даже неудобно. В общем, девушки умеют двигаться под музыку так, что никто не может остаться равнодушным.

Рианна и гвара-гвара

Рианна не получила в этом году ни одной награды «Грэмми», зато выступила на церемонии вручения премии так, что запомнилась всем больше, чем победители. Вместе с Dj Khaled и Брайсоном Тиллером певица зажгла на сцене под композицию Wild Thoughts так, что одним стало жарко, другим неловко, а кому-то и вовсе смешно. Рианна станцевала южноафриканский танец «гвара-гвара» и стала мемом в категории «Твое лицо, когда…».

Ольга Бузова и глубокие приседы

Ольга Бузова, в последнее время отчаянно сремящаяся то ли к званию секс-символа, то ли к званию самой нелепой девушки страны, представила новый клип на песню Wi-Fi, в котором снялся «самый красивый преступник» Джереми Микс.
В любом случае, глубокий присед Ольги нас впечатлил.

Ники Минаж и тверк в стрингах

Ники Минаж девушка совершенно не стеснительная. Пока Ольга приседает, Рианна резвится, а Ким Кардашьян строит из себя стильную секси-маму, Ники работает от души.
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Результат — вот такие видео.

Дженнифер Лопес и мокрыте танцы со стулом

Дженнифер Лопес в своем клипе I'm Glad прекрасно показала и непростой путь девушек к успеху, и контрасты нашей жизни. От рабочей на стройке до чувственной танцовщицы? Пожалуйста!

Ляйсан Утяшева и танец в кружевной маске

Ляйсан Утяшева на кастинге «Танцы на ТНТ» выдала такое, что судьям стало и неловко, и трудно, и радостно. Известная гимнастка и победительница многих соревнований захотела принять участие в танцевальном телешоу, показала провокационный танец, спрятала лицо за маской и…
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В общем, Ляйсан умеет произвести впечатление.

Бейонсе и стриптиз на рояле

Уже давно не секрет, что рэпер Джей Зи изменил Бейонсе. Что сделала одна из самых успешных и сексуальных женщин мира? Доказала, что она самая крутая. Бейонсе вправила мозги мужу, записала новый альбом, спела об изменах, родила детей и сняла клипы, в которых показала себя во всей красе. Возможно, кто-то не согласится, но Бейонсе считает, что за счастье надо бороться.

Биология и анатомия от «ВИА Гры»

Говорить о клипе «ВИА Гры» «Биология» бессмысленно. Просто советуем изучить биологию и анатомию до конца, как поется в песне Константина Меладзе.

Бритни Спирс и танец живота

Наверное, последний клип поп-принцессы Бритни Спирс, когда она уже не девочка, но еще не женщина.

Бутишейк от Игги Азалии и Дженнифер Лопес

Дженнифер Лопес представляет новую звезду. Понять, как поет Игги Азалия, смотря этот клип, сложно. Но со всем остальным у нее явно все в порядке.
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