Бледанс поразила всех своими губами

Актриса, а по совместительству светская львица Эвелина Блёданс недавно поразила всех своими губами.

Они стали у нее вдвое больше обычного. И пока сама Эвелина в восхищении от собственной внешности, косметологи бьют тревогу: подобные изменения ей могут дорого обойтись!

Блёданс не скрывает, что регулярно «колдует» над своим лицом. Эвелина стареть не собирается, поэтому постоянно испытывает на себе новые косметологические процедуры. Благо, что за большинство из них платить не нужно. Медицинские центры в Москве готовы бесплатно омолаживать звезд за рекламу в социальных сетях. Блёданс иногда даже доплачивают: ведь у нее целый миллион подписчиков!

Впрочем, сами косметологи уверены: соглашаясь на подобные процедуры, звезды подвергают себя серьезной опасности. Бесплатный сыр, как известно, бывает только в мышеловке. Зачастую косметологи делают работу из препаратов низкого качества. Не исключено, что Блёданс стала жертвой халявы, именно поэтому ее губы сильно распухли.

— Действительно, препаратов на основе гиалуроновой кислоты для таких целей медицинскими учреждениями выделяется много, но не все они порой качественные, — сетует врач дерматолог-косметолог Анна Пономарева . — Судя по фото, на нижней губе Эвелины видна отечность, можно предположить, что препарат был некачественный. Отечность — это один из показателей недорогих препаратов. Последствия от введения таких препаратов могут быть разными, вплоть до растяжения тканей. Как только у Блёданс спадет отек, можно будет увидеть истинный результат инъекций. Но хочу заметить, что данная форма эстетически уже не модная.

Больше всего проблем у звезд возникает с биополимерными гелями, которые еще совсем недавно пользовались большой популярностью среди знаменитостей. Впоследствии гель принимал неправильную форму и видоизменял контур губ. Больше всех по этому поводу страдала Маша Малиновская , которая потом даже решилась на операцию.

— Такой гель можно убрать только с помощью хирургического вмешательства по удалению биополимера, — продолжает Анна. — Такие операции очень сложные, так как задача врача — достать гель, который порой комками лежит по всей поверхности верхней губы, например. Что касается Эвелины, то, исходя из фото, которое мы видели до и после процедуры, можно сказать, что своя форма губ у нее замечательная. Я думаю, ей совсем не стоило перебарщивать с такого рода методами по бьютификации лица.

Увеличила грудь из-за развода? Понравились ли новые губы Блёданс ее нынешнему спутнику — столичному бизнесмену Сергею Демчеву , — пока неизвестно. Сама же Блёданс от внешности в восторге. Она регулярно выставляет фотографии в социальных сетях и даже посещает светские мероприятия. Например, недавно была замечена на Неделе моды. И по поводу опухших губ не переживает!

Не так давно Эвелина Блёданс сделала первую в своей жизни пластическую операцию. Блёданс сетовала: после кормления ее грудь совсем потеряла форму, поэтому она решила ее увеличить. Теперь у артистки — роскошная тройка, которая радует не только саму актрису, но и ее многочисленных поклонников. Благо, что в одном из спектаклей они могут рассмотреть ее детально, ведь Блёданс там предстает в одном нижнем белье.

— Теперь я раздеваюсь и совсем не комплексую! — радовалась Эвелина в одном из интервью.