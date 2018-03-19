Как звезды справлялись с тяжелыми разводами

Развод — это не конец вашей жизни. Да, об этом твердят психологи, об этом говорит ваша мама, а ваши подруги за смузи таинственно листают дэйтинг-приложения, выбирая вам нового кандидата в спутники жизни. На примерах звезд разберемся, что, собственно, во всей этой кутерьме делать вам.

Анджелина Джоли

Любимая всеми первая красавица Голливуда на «отлично» справилась со своим разводом. Несмотря на долгие годы совместной жизни с Брэдом Питтом, она весьма отважно приняла решение двигаться дальше в одиночку. И хотя у бывших супругов еще не все прояснено, итоги этого выбора мы видим уже сейчас.

Анджелина справилась с излишней худобой, в которой ее обвиняли западные СМИ, объездила несколько стран с благотворительными миссиями, приложила руку к воспитанию своих детей (в том числе и приемных). Она продолжила свою деятельность в качестве режиссера и прошлась в шикарных вечерних платьях по красным дорожкам любимых кинематографических премий. Учимся, пока она, как говорят всезнающие американские журналы, вновь не стала женой Питта. Моника Беллуччи

Пережив развод с Венсаном Касселем, в глазах общественности Моника стала кем-то наподобие современного философа. Она не переживала насчет ухода бывшего возлюбленного к молодой пассии, в интервью отшучиваясь на тему развода и пропагандируя позитивное отношение к любой ситуации.

Моника не раз призывала девушек обращать больше внимания на себя, не придавать значения словам окружающих, всегда помнить о собственном образовании. Она показывала применение своих мантр на своем же примере, появляясь на публике в состоянии flawless. За то и любим. Риз Уизерспун

Любимая многими «блондинка в законе» только ради детей сохранила хорошие отношения с Райаном Филиппом. Бывший муж ушел от актрисы весьма неожиданно, о чем та рассказывала в своих поздних интервью.

Время после болезненного развода Риз посвятила себе и своим детям. Она обращалась к психологам и прорабатывала произошедшее с ними. Не раз Уизерспун признавалась, что готова была впасть в отчаяние. От депрессии ее спасла новая симпатия (клин выбили клином), растущие на глазах дети и новые карьерные горизонты. В принципе, ничего нового из этой истории мы не узнали. Но девушкам с детьми, переживающими разрыв с мужем или бойфрендом, будет очень полезно почитать некоторые интервью Риз того времени. Сандра Баллок

Надо признать, что во время развода Сандры с Джесси Джеймсом наши коллеги-журналисты причинили девушке немало дискомфорта. Измены Джесси активно обсуждались в СМИ. Баллок была выставлена практически на посмешище. О том, что в изменах виновата прежде всего та сторона, которая изменяет, не подумал, кажется, ни один образованный взрослый человек, с удовольствием зачитывавшийся бульварными газетками.

Сандра пережила весь этот «хайп» с достоинством: она придерживалась нейтралитета в своих высказываниях, с головой ушла в работу, занялась самообразованием. Кроме того, после прекращения потока спама насчет ее развода актриса усыновила ребенка. Реализовавшись как мать, Сандра с легкостью пошла по жизни дальше и в интервью, приватных беседах, попавших в Сеть из-за пронырливых папарацци, а также в обсуждениях проблем на круглых столах никогда больше не упоминала Джеймса.