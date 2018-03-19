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Анджелина Джоли выходит замуж за миллионера
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Анджелина Джоли выходит замуж за миллионера 

Рамблер 1 час назад
Фото: @angelinajolieofficial
Голливудская кинодива в четвертый раз пойдет под венец. Избранник — британский миллионер.
Их отношения продолжаются уже больше года. Влюбленных познакомила Амаль Клуни, жена известного актера.
Подруга актрисы утверждает, что Анджелина очень счастлива.
"Энджи так влюблена, что совсем скоро, в четвертый раз, пойдет под венец"
Актриса формально остается женой Брэда Питта, но уже планирует предстоящие свадебные торжества. Среди возможных гостей на мероприятии будет и Питт. Бывшие супруги помирились и простили друг другу взаимные обиды.
Джоли было замужем трижды: за Джонни Ли Миллером, Билли Бобом Торнтоном и Брэдом Питтом. О разводе с последним стало известно в сентябре 2016 года. Официальной причиной развода самой красивой пары Голливуда послужили "непримиримые разногласия".
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