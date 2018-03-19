Анджелина Джоли выходит замуж за миллионера

Голливудская кинодива в четвертый раз пойдет под венец. Избранник — британский миллионер.

Их отношения продолжаются уже больше года. Влюбленных познакомила Амаль Клуни , жена известного актера.

Подруга актрисы утверждает, что Анджелина очень счастлива.

"Энджи так влюблена, что совсем скоро, в четвертый раз, пойдет под венец"