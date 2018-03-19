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Малахов впервые показал фото с женой и своим сыном
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Малахов впервые показал фото с женой и своим сыном 

Рамблер 16 часов назад
Фото: Рамблер
Известный телеведущий Андрей Малахов впервые опубликовал в своем инстаграме фотографию, на которой он изображен с женой и своим маленьким сыном.
@malakhov007
Андрей Малахов и Наталья Шкулева впервые стали родителями в конце прошлого года. У них родился сын, которого назвали Александр.
Недавно маленькому ребенку исполнилось четыре месяца. Телеведущий впервые опубликовал снимок с сыном и женой, но лицо малыша показывать все-таки не стал.
Подписчики принялись поздравлять ведущего и пожелали ему всего самого хорошего:
Супер, счастья вашей семье!
Но куда больше внимания привлек головной убор Андрея и то, что у его жены вовсе нет шапки (орфография и пунктуация авторов сохранены):
Что— то только мамочка молодая без шапки, а отец — молодец прям, как оленевод утеплился! Бережет здоровье, умничка!
А кое-кто, напротив, считает, что Малахов оделся не по погоде:
Мы в — 50 такое носим в Якутске.
Кто-то начал переживать и за Наталью:
Андрей, супругу жалеть надо… Себя укутал, а жену? Разве можно в такую погоду без головного уборка?
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