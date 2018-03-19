Малахов впервые показал фото с женой и своим сыном

Известный телеведущий Андрей Малахов впервые опубликовал в своем инстаграме фотографию, на которой он изображен с женой и своим маленьким сыном.

@malakhov007

Андрей Малахов и Наталья Шкулева впервые стали родителями в конце прошлого года. У них родился сын, которого назвали Александр.

Недавно маленькому ребенку исполнилось четыре месяца. Телеведущий впервые опубликовал снимок с сыном и женой, но лицо малыша показывать все-таки не стал.

Супер, счастья вашей семье! Подписчики принялись поздравлять ведущего и пожелали ему всего самого хорошего:

Что— то только мамочка молодая без шапки, а отец — молодец прям, как оленевод утеплился! Бережет здоровье, умничка! Но куда больше внимания привлек головной убор Андрея и то, что у его жены вовсе нет шапки (орфография и пунктуация авторов сохранены):

Мы в — 50 такое носим в Якутске. А кое-кто, напротив, считает, что Малахов оделся не по погоде: