Седокова ищет попугая, чтобы соединить влюбленных

Еще совсем недавно Анна Седокова обещала устроить поклонникам «день секса», но секс сменился трогательным посланием любви. Дело в том, что на днях Седокова приобрела себе двух самок попугая, с красным и желтым оперением.

Но внезапно обнаружилось, что у желтенькой самочки был любимый. Считается, что попугаи не могут жить без любви, а потому Седокова всерьез намерена разыскать купленного на Тишинке пернатого, чтобы спасти свою новую питомицу от верной смерти в одиночестве.

Певица обещает купить владельцам попугая точно такого же и обратилась к подпичикам за помощью: вдруг кто их них знает нового хозяина птицы.