Седокова ищет попугая, чтобы соединить влюбленных 

Еще совсем недавно Анна Седокова обещала устроить поклонникам «день секса», но секс сменился трогательным посланием любви. Дело в том, что на днях Седокова приобрела себе двух самок попугая, с красным и желтым оперением.
Но внезапно обнаружилось, что у желтенькой самочки был любимый. Считается, что попугаи не могут жить без любви, а потому Седокова всерьез намерена разыскать купленного на Тишинке пернатого, чтобы спасти свою новую питомицу от верной смерти в одиночестве.
Срочно! Нужна ваша помощь! Мы купили вчера попугаев, красную и желтую девочку, но они не живут без любви. Им мальчик нужен, а буквально за 20 минут до нашего прихода в зоомагазин, у жёлтенькой купили ее любимого. ((((Они в магазине были словно неразлучники! Сидели только вместе, ухаживали друг за другом, но его забрали, я не успела; (((Но я верю в силу 5 рукопожатий! Если вы знаете, кто в Москве вчера купил в зоомагазине на Тишинке зеленого попугайчика, порода ожереловый, примерно в 18 вечера, пожалуйста, напишите мне! Мы вам купим точно такого, он ещё только ночку у вас прожил, но давайте соединим любимых! 🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼 Показала ближе их в сториз ❤️
Певица обещает купить владельцам попугая точно такого же и обратилась к подпичикам за помощью: вдруг кто их них знает нового хозяина птицы.