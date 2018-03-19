Так выглядит пресс Канделаки после двух родов

Периодически знаменитости дают комментарии по поводу того, что после родов их тело уже не может быть прежним. С такими комментариями вступали Дрю Бэрримор Оливия Уайлд , например.

Русские знаменитости не торопятся делиться рассказывать, как изменились их фигуры после родов. Правда, иногда оправдываются за то, что сильно поправились за время беременности. Но чаще они рассказывают, как приводили свое тело в порядок, а потом постят идеальные фото в бикини.

Тина Канделаки про роды ничего не говорила, зато 42-летняя ведущая выложила фото в спортивном костюме, обнажающем ее идеальный пресс. Под лучами солнца хорошо заметно, как прочерчены мышцы на животе Канделаки. И сразу становится понятно, что рождение двоих детей не нанесло никакого урона фигуре ведущей.

В своем посте она говорила о том, что бесполезно слишком сильно худеть, учитывая, что мужчины любят девушек с формами, как у латиноамериканок.