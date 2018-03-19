Обнаженная грудь Задорожной вызвала восхищение

Актриса Настя Задорожная нечасто радует поконников откровенными фото. Но неожиданно девушка выложила в Сеть снимок с голой грудью.

Цель посыла Насти была самой благородной — так она выступила в поддержку кампании по борьбе с раком груди, призвав всех женщин своевременно проходить обследование у маммолога.

Пользователей восхитила форма груди актрисы, они забросали девушку комплиментами, но некоторые горько заметили, что своевременная диагностика им не по карману. Во многих государственных клиниках убрали врача-маммолога, а позволить себе ходить на платные приемы многие жительницы страны не могут.