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Обнаженная грудь Задорожной вызвала восхищение
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Обнаженная грудь Задорожной вызвала восхищение 

Рамблер 15 часов назад
Фото: @stasya_ru
Актриса Настя Задорожная нечасто радует поконников откровенными фото. Но неожиданно девушка выложила в Сеть снимок с голой грудью.
Цель посыла Насти была самой благородной — так она выступила в поддержку кампании по борьбе с раком груди, призвав всех женщин своевременно проходить обследование у маммолога.

Это я к чему собственно: к вам, мои милые красавицы, с важным и очень полезным напоминанием-в марте самое время подумать не только о коррекции фигуры, но и о здоровье! Обязательно заходим к маммологу на быструю и абсолютно безболезненную проверку. Это важно! На 94% (а это очень внушительные шансы на сегодняшний день) победить РАК груди можно именно на ранней стадии! Давайте любить и оберегать себя! #япрошла #женскоездоровье #hello #победиракгруди P. S. Ну а мальчикам на радость. Весна как никак. 😆

Публикация от  Настя Задорожная (@stasya_ru)

Пользователей восхитила форма груди актрисы, они забросали девушку комплиментами, но некоторые горько заметили, что своевременная диагностика им не по карману. Во многих государственных клиниках убрали врача-маммолога, а позволить себе ходить на платные приемы многие жительницы страны не могут.
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