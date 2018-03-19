Гузееву сравнили с бомжом

Лариса Гузеева за словом в карман не лезет и всегда дает отпор тем, кто сыплет негативом в ее адрес. Но и подписчики не щадят известную актрису. Так, они совершенно не оценили ее новый образ в пуховике, трениках и с дизайнерской сумкой.

И хотя сама Лариса написала, что, на ее взгляд, в ее образе все прекрасно, аудитория несколько раз сравнила ее образ с бомжом. Кто-то поинтересовался, уж не новую ли роль осваивает Гузеева. Впрочем, некоторые были более добры к артистке: мягко поинтересовались, с той ли ноги она встала, когда придумала примерить такой наряд. Кто-то решил, что Лариса решила пойти торговать.

Голоса поклонников, пытавшихся доказать, что Гузеева всегда прекрасна, утонули в гуле несогласных.