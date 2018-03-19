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Спирс ругается с экс-супругом из-за алиментов
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Спирс ругается с экс-супругом из-за алиментов 

Журнал ОК! 19 марта 2018
Фото: depositphotos.com
Пару недель назад стало известно, что Бритни Спирс никак не может наладить отношения со своим экс-супругом Кевином Федерлайном. Танцор требует от бывшей жены увеличить алименты, которые она выделяет на содержание их сыновей. Сама Брит просьбой Кевина возмущена и считает, что платит достаточно денег, чтобы покрыть расходы на детей. За певицу вступился ее отец Джеймс Пирс.
Мужчина обратился к Кевину, чтобы тот предоставил отчетность, на что тратятся деньги, которые выделяет Бритни. Свои растраты танцор объяснил тем, что 12-летний Шон и 11-летний Джейдан стали старше, и теперь денег не хватает, чтобы удовлетворить их потребности. Однако сами родственники певицы считают, что Кевин ищет «легкой наживы», ведь Брит заработала немалую сумму со своего шоу в Вегасе.
Напомним, что в 2007 году Кевин Федерлайн получил опеку над детьми. Такое решение суд вынес из-за нервного срыва Бритни Спирс. И хотя сейчас психическое здоровье певицы в полном порядке, сыновья продолжают жить с отцом.
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