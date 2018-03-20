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Питту и Энистон предрекли крепкий союз
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Питту и Энистон предрекли крепкий союз 

Дни.ру 10 часов назад
Фото: Дни.ру
В западных СМИ появилась информация о том, что голливудские актеры и экс-супруги Брэд Питт и Дженнифер Энистон планируют воссоединиться. Известно, что у них есть общие интересы в бизнесе.
После того как Энистон решила расстаться с Джастином Теру, пользователи Сети начали строить догадки по поводу ее совместного будущего с Брэдом Питтом, находящемся в бракоразводном процессе с Анджелиной Джоли. Оказалось, что Дженнифер и Брэд могут стать деловыми партнерами.
Дело в том, что Питт еще во время пятилетнего брака с Энистон основал продюсерскую компанию Plan B Entertainment. Актриса планирует присоединиться к команде холдинга, сообщает Yahoo7 Be. Вместе с тем, по словам инсайдера, который знает эту звездную парочку не один десяток лет, химия между ними никуда не исчезла.
Ранее появилась информация о том, что знаменитый голливудский сердцеед начал встречаться с коллегой по творческому цеху Деми Мур. Благодаря усилиям артистки экс-супруг Анджелины Джоли стал спокойным и сдержанным.
Звезды довольно долго были друзьями, а теперь у них появились совместные интересы. Они вместе занимаются йогой и ведут здоровый образ жизни. Актриса надеется на развитие их отношений в будущем, поэтому стала помогать другу в борьбе с депрессией после разрыва с Джоли.
Напомним, Джоли и Питт заявили о разводе в сентябре 2016 года. Инициатором стала Анджелина, указав в качестве причины "непримиримые разногласия" с супругом.
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