45-летняя мать четверых детей станцевала в бикини

Буквально через пару месяцев знаменитой модели Хайди Клум исполнится 46 лет, но бывшего «ангела» Victoria's Secret это не смущает. Девушка хоть и стала в последнее время меньше оголяться на публику. но все же не стесняется демонстрировать подтянутое тело. При росте 156 см вес Хайди составляет всего 54 кг.

Это тем более примечательно, если учитывать, что Клум растит четырех биологических детей. Первая дочь — результат отношений с топ-менеджером «Формулы-1» Флавио Бриаторе. Трое других родились в браке с певцом Силом, с которым Хайди Клум объявила о расставании в 2012 году.

С тех пор Клум еще дважды состояла в отношениях, но долго они не продлились. Сейчас модель официально одинока. Неудивительно, что она постит на публику откровенные видео.

Shimmy Shimmy Yay 🤪❤️ Публикация от Heidi Klum (@heidiklum) 19 Мар 2018 в 8:45 PDT

Впрочем, аудитории нравится, если верить многочисленным восторженным комментариям, в которых даже нет привычного #тыжемать.